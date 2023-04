PORTO SANT’ELPIDIO - Fiori rubati al cimitero di via Garda e via San Francesco scambiata per un vespasiano. Una strana Pasquetta a Porto Sant’Elpidio, con le proteste che si sono scatenate via social per i due fatti. In quanto ai ladri al cimitero, a scatenare le polemiche è un fatto accaduto al consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Balestrieri, che aveva portato i fiori freschi sulla tomba del padre il Lunedì dell’Angelo, gerbere e violaciocche sparite. Balestrieri è molto legato al padre scomparso 28 anni fa per un incidente sul lavoro e all’ennesimo furto subito ha espresso tutto il suo rammarico via Facebook che ha riscosso una valanga di commenti.



Il passato



«Non è la prima volta e sono stanco – confida il consigliere al telefono –: avevamo messo quella nuova composizione per Pasqua con fiori che piacciono molto a mia madre ed è tutto sparito! Questa è sacrosanta inciviltà, sarebbe forse il caso di mettere le telecamere?». Dai commenti del post si legge che purtroppo Balestrieri non è il solo ad avere queste brutte esperienze. C’è chi parla di fiori e vasi spariti, persino quelli incollati al pavimento. Diverse persone segnalano di essere rimaste vittime di furti del genere con una coda di «è successo anche a me, so come ci si sente». Non è un caso isolato Porto Sant’Elpidio, nel senso che furti di questo genere non sembrano essere una novità, c’è pure chi riferisce di aver colto il ladro in flagrante. La situazione per la verità è tenuta d’occhio dagli organi della polizia municipale che ogni tanto ricevono segnalazioni del genere. Per questo anche in via Garda saranno implementate le telecamere, almeno in base a quanto è stato discusso in uno degli ultimi consigli proprio di recente. Altra questione che ha riscaldato gli internauti sono stati 4-5 ragazzi sorpresi in contemporanea nei pressi della stazione, lunedì pomeriggio, ad utilizzare i marciapiedi vicini alla stazione come bagni pubblici. Saranno stati ubriachi o no, ma sono inquadrati dalle foto mentre orinano nella parallela di via Battisti, durante la festa organizzata da otto locali della zona, nel pieno centro della movida.



L’immagine



Una foto in particolare ha fatto il giro del web ed è salita la febbre nella rete. Anche questi episodi, a dare una scorsa nelle cronache online un po’ in tutta Italia, non sono fatti isolati ma urinare in strada può costare caro. Le multe sono salate, le sanzioni possono essere comminate per aver commesso “atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico”. I residenti lamentano il degrado vicino ai locali del divertimento.