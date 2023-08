PORTO SANT’ELPIDIO - Ruba lo scooter e scorrazza per tutto il sabato pomeriggio nelle vie del centro, quando si stanca lo lascia al parcheggio della chiesa e se ne va. L’estate dei furti in riviera fa registrare un altro colpo. L’ultimo fatto si è verificato in pieno centro nelle prime ore del pomeriggio del 19, in un centro semivuoto a quell’ora perché chi non era a casa per pranzo era in spiaggia. E’ stata dunque l’occasione ghiotta per il ladro che è entrato in azione indisturbato. Ricostruisce la vicenda una persona che riferisce l’accaduto, compreso il fatto che la vittima del raid, dopo aver provato vanamente a contattare le forze dell’ordine, ha deciso per forza di cose “il fai da te” lanciandosi all’inseguimento del balordo in fuga con il suo scooter. E’ stato un inseguimento per le vie del centro durata quattro ore e mezza, un tempo nel quale il proprietario ha incrociato più volte il ladro ma non è mai riuscito a fermarlo. Il ladro, dal canto suo, per tutto il pomeriggio ha sfrecciato a tutta velocità per le vie della città, con a bordo una ragazza senza casco.



La zona



La storia ha un lieto fine perché alle 19.30 lo scooter è stato ritrovato dal proprietario, vicino alla chiesa di San Pio X a Marina Picena. Tutto ciò per dire, con le parole di chi riferisce, che «purtroppo, anche questa situazione sta a sottolineare che il territorio non è adeguatamente vigilato e a denunciare i furti si perde solo tempo, difficilmente per queste cose le pattuglie intervengono subito». Per la verità carabinieri e polizia sono h24 in giro per la città e sono impegnatissimi, troppo impegnati per gli uomini e i mezzi a disposizione. Quindi i controlli non bastano mai, anche perché oramai è diventata una tendenza quella di rubare cicli e motocicli “usa e getta”.