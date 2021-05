Rissa sulla strada della movida, i giovani si scagliano addosso le sedie dei bar e poi fuggono all'arrivo della polizia

PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme in centro a Porto Sant'Elpidio con una rissa esplosa all'improvviso in via Cesare Battisti, il cuore della movida cittadina, fra alcuni giovani. La rabbia a cavallo dell'orario del coprifuoco, con alcuni ragazzi che si sono scagliati contro le sedie di plastica davanti ai bar ormai chiusi. La lite è proseguita nelle vie vicine e terminata poco dopo le ore 22.

In breve tempo sul posto due pattuglie della polizia che si sono poi fermate in piazza Garibaldi. Ignoti i motivi della rissa anche se non è di certo il primo caso di questo tipo. Episodi analoghi anche nelle scorse settimane ma in realtà è dall'estate scorsa che si succedono casi di questo genere, quasi sempre legati a dissidi fra spacciatori di droga.

