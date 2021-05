Manovra da film, un carabiniere in borghese blocca il ladro d'auto. Denunciato il marocchino al volante

FERMO - Una manovra da film. A Fermo i carabinieri, in poco meno di un’ora, hanno recuperato un’auto che era stata sottratta alla sua giovane proprietaria in una zona centrale del capoluogo. Dopo la segnalazione della ragazza al 112, sono partite le indagini con il coinvolgimento anche del personale in borghese. Proprio uno di loro ha intercettato il ladro, dando l’allarme e facendo convergere sul posto una pattuglia dello stesso reparto.

Nel frattempo il militare in borghese, con una manovra esperta, ha bloccato l’autovettura proprio mentre sopraggiungevano i rinforzi. Al volante un marocchino 34enne, denunciato per ricettazione e per porto di strumenti atti all’effrazione. La giovane donna ha ringraziato i militari dell’Arma, su una piattaforma social, per il loro tempestivo intervento e per il felice esito dell’operazione.

