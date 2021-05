Troppe persone ai tavoli, scattano le multe della polizia a 11 titolari di bar e ristoranti del Fermano

FERMO - Bar e ristoranti nel mirino. Tra sabato e domenica scorsi sono stati controllati 120 esercizi pubblici: le multe della polizia sono scattate per 11 titolari di altrettanti locali, principalmente per il mancato rispetto del numero massimo di persone ammesse per ogni tavolo di clienti e commensali.

Sono state poi 10 le violazioni contestate per il divieto di assembramento, il mancato rispetto della distanza interpersonale e dell’obbligo di utilizzare a portare al seguito in pubblico il dispositivo di protezione delle vie aeree. A queste si aggiungono le 5 multe nei confronti di altrettante persone, identificate nella notte dalla Volante della Questura tra le 1.30 e le 4, che oltre a avere motivi validi per stare fuori non avevano le mascherine.

