PORTO SANT’ELPIDIO - Weekend a tutto sport alla Quadrata con il Triathlon e 600 ragazzi tra i 14 e i 19 anni in gara, la meglio gioventù si affronterà nelle tre discipline: nuoto, ciclismo e corsa tra lungomare, pista ciclabile e pineta. La Federazione ha scelto Porto Sant’Elpidio per la competizione più importante: Coppa Italia e Trofeo Crono. E’ sfida per le categorie Youth A, Youth B e Junior, il quartier generale sarà alla piattaforma da basket sul lungomare Trieste.

Gare di nuoto nello specchio d’acqua antistante, sulla ciclabile del lungomare e fino a dentro la Pineta, la competizione ciclistica interesserà via Trieste, via Canada e lungomare Europa. Oggi è il giorno della consegna delle buste, delle riunioni preparatorie e delle prove. Domani alle 8 al via le competizioni che proseguiranno fino alle 19 e poi ancora domenica sempre dalle 8, con premiazioni finali alle 15. Ieri è stata presentata l’iniziativa, al tavolo con il sindaco Massimiliano Ciarpella e gli assessori allo Sport e Turismo Enzo Farina ed Elisa Torresiì c’era Gianluca Calfapietra, responsabile tecnico per la Federazione e, in collegamento, Riccardo Giubilei, presidente nazionale Fitri.



La strategia



«Cerchiamo di percorrere la strada che si era interrotta nel 2019 – dice il sindaco –: Porto Sant’Elpidio non può prescindere da eventi che caratterizzano la stagione e collaboreremo sempre con grande piacere». Farina è orgoglioso «di ospitare il Triathlon, saranno almeno 1.200 persone tra atleti, famiglie, staff tecnico, le strutture ricettive sono pronte e sarà pienone, grande è l’impatto promozionale, daremo il massimo». «Abbiamo scelto Porto Sant’Elpidio per la gara più importante d’Italia, la finale, in vista di una nuova medaglia olimpica da assegnare a Los Angeles - dice Giubilei in video -. Potremo fare molto a Porto Sant’Elpidio, abbiamo già svolto tre appuntamenti, il maxi raduno a Pasqua con oltre cento atleti italiani junior, i migliori, poi il camp e ora la tre giorni».

Ci saranno atleti plurimedagliati e il grande villaggio dello sport sul lungomare. «Stiamo formando la migliore gioventù – dice Calfapietra –: è una nuova formula sotto l’aspetto tecnico, prevede una semifinale A e B e una finale tra i top atleti. In semifinale c’è la qualificazione che servirà, poi, a tagliare per primi il traguardo». La domenica l’evento collegato alla gara del sabato, una Cronometro a squadre con 5 atleti di società diverse, devono collaborare e devono andare d’accordo.

«Mettiamo in gioco i caratteri di questi giovani, il nostro futuro» conclude il responsabile tecnico. Tutto è stato predisposto per la viabilità, l’evento è molto impattante sotto questo aspetto. «Siamo stracontenti di questo ritorno non solo perché è un’importante vetrina ed è un’offerta destagionalizzata – dice Torresi – ma perché si accendono i riflettori su discipline sportive che sono scuola di vita».