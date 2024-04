PORTO SANT’ELPIDIO Rinnovato il “Patto di Amicizia” tra alcune scuole delle Marche e le scuole di Pola in Croazia (Liceo Artistico, Istituto Turistico-Alberghiero, Liceo Musicale). Per il Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio si è trattato di un’occasione particolare di crescita, avendo svolto il ruolo di istituto promotore dell’iniziativa e capofila, su incarico dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.

Il progetto

Il progetto rispondeva a uno specifico obiettivo: “I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: progressi per una reale internazionalizzazione delle esperienze in Europa e di sviluppo del sistema duale”. I rapporti dell’Urbani con le scuole di Pola procedono con grande soddisfazione da oltre un anno. Tra le tappe si ricordano la partecipazione congiunta al “Festival delle Tradizioni” nel marzo 2023 e l’iniziativa “Pola al Polo” dell’ottobre scorso, con la visita a Porto Sant’Elpidio di una delegazione croata, formata da esponenti politici e rappresentanti dell’Istituto Alberghiero locale. L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha poi organizzato un nuovo appuntamento di internazionalizzazione a Pola dove, nei giorni scorsi, si è recata anche la delegazione elpidiense formata dalla dirigente scolastica Laura D’Ignazi, dalla funzione strumentale per l’Internazionalizzazione Laura Fuccio e dal collaboratore della dirigente, Marcello Monaco, oltre agli studenti Sara Colangelo della 4ª D Pasticceria dell’Alberghiero di Porto Sant’Elpidio e Anirudh Shekhar della 4ª A Cucina di Sant’Elpidio a Mare. L’intera delegazione marchigiana era accompagnata dalla referente dei progetti Erasmus+ presso l’Ufficio Scolastico Regionale, Gianna Prapotnich, da Maria Grazia Pierluca (referente per l’Inclusione presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata), da altri dieci “ambasciatori studenti”, rappresentanti delle scuole superiori di secondo grado delle Marche e da undici docenti accompagnatori delle rispettive scuole.

L'accoglienza

Nei cinque giorni trascorsi in Croazia, le delegazioni marchigiane sono state accolte con grande cordialità dalle tre scuole polesine che hanno organizzato attività di formazione rivolte ai docenti e agli studenti. Si sono svolte inoltre visite guidate alle città di Rovigno e Pola, guidati dagli studenti ciceroni polesani. Splendida esperienza presso la nuova sede appena inaugurata dell’Istituto alberghiero, visitato nei suoi diversi spazi e ambienti, per finire nella sala ristorante dove è stato offerto un pranzo speciale a tutto il gruppo. Il “Patto di Amicizia” tra le scuole è stato sottoscritto ufficialmente nella sede del “Circolo degli Italiani”. L’accordo prevede futuri nuovi scambi tra le due sponde dell’Adriatico. Per tutti gli studenti è stata un’occasione preziosissima per conoscersi, conoscere diverse metodologie di insegnamento e apprendimento, utilizzare l’inglese come lingua veicolare, scoprire nuove opportunità lavorative in funzione anche orientativa.