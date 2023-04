Partita la regata Pesaro-Pola, sulla rotta dei trabaccoli: il 6 maggio la premiazione ricordando lo skipper Michele Cinquepalmi IL VIDEO

PESARO - Vele al vento, le 45 imbarcazioni che prendono parte alla 37esima edizione della regata sulla rotta dei trabaccoli, sono partite oggi pomeriggio facendo rotta dal porto di Pesaro verso Pola. Nella categoria G (fino a 18,50 metri) si preannuncia battaglia tra il Chica Boba II, la nuova Stardust di Morabito e la croata Matejusca. Sulla carta sono loro le favorite, anche se l’anno scorso la vittoria è andata a Swamy, una piccola imbarcazione, che si è dimostrata tostissima e che anche quest’anno si ripresenta al via.

Regata Pesaro-Pola ricordando lo skipper Michele Cinquepalmi

Giovedì sera gli equipaggi provenienti da fuori sono stati ospiti a cena nella sede della Lega Navale: una settantina di persone hanno fraternizzato in attesa di regatare insieme: le premiazioni sono fissate per il 6 maggio con una grande serata sulla terrazza della Lega con uno chef stellato, Luigi Sartini del ristorante Righi di San Marino. Nell’occasione non mancherà di essere ricordato Michele Cinquepalmi lo skipper recentemente scomparso.