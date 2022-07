Niente vento, ma Key Go si prende la regata Civitanova-Sebenico

SEBENICO - “Key-Go”, condotta da Pacifico D’Ettorre in tandem con il campione del mondo altura, Marco Serafini, ha vinto la ventunesima edizione della Regata Internazionale Civitanova-Sebenico, aggiundicandosi il Trofeo Città di Sebenico. Soddisfatti gli organizzatori: «un’edizione bella e densa di significato dal punto di vista naturalistico e sportivo - sottolinea Cristiana Mazzaferro, presidente del Club Vela Portocivitanova - Ma più difficile delle altre a causa della quasi totale assenza di vento».

La gara

Partiti alle ore 13 di giovedì dal porto di Civitanova Marche, i 32 concorrenti sono dovuti andare a caccia delle bave di vento, per lo più sciroccali, a temperature elevate. Condizioni che li hanno accompagnati per le oltre 100 miglia marine del percorso, salvo qualche rinforzo sotto la costa croata. Una situazione che ha premiato la tenuta psicologica, la concentrazione degli equipaggi nonché la sensibilità dei timonieri, che si sono impegnati per più di un giorno a far scorrere le carene sull’acqua quasi piatta. Alla boa di disimpegno, collocata all’altezza della foce del fiume Musone, in testa c’erano già gli equipaggi più agguerriti: nell’ordine MP30+10 (Pierdomenico Sailing Team), Stardust (L. Morabito) e Interceptor (L. Mosca). E il primo in tempo reale a transitare sul traguardo dell’Isola croata di Zlarin è stato appunto lo scafo dei fratelli Pierdomenico, che ha stoppato il cronometro alle 12:43.48, vincendo anche quest’anno il Trofeo Città di Civitanova Marche.

Dietro Key-Go, nel raggruppamento ORC, si è classificato secondo lo scafo del Pierdomenico Sailing Team, seguito da Folgore di Piero Paniccia.