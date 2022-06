Ancona aspetta Claudia Rossi con il Marina Militare Nastro Rosa Tour

ANCONA - È partita da Genova il 15 giugno una regata che sta portando dieci equipaggi doppi, a bordo di imbarcazioni Beneteau Figaro 3, in un giro a tappe attorno all’Italia, che si concluderà l’8 luglio a Venezia: si chiama Marina Militare Nastro Rosa Tour e dopo aver toccato le città di Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi e Vieste, il Giro dell’Italia a Vela arriverà ad Ancona per la penultima tappa di questa edizione. La carovana ed il villaggio regate sbarcheranno a Marina Dorica, nella zona attigua al “Triangolone”, lunedì 4 luglio, per trattenervisi fino a mercoledì 6, giorno in cui le imbarcazioni ripartiranno per l’ultimo tratto di regata, tra Ancona e Venezia.

Ad arrivare ad Ancona, dopo 150 miglia da Vieste, sarà anche Claudia Rossi, tre volte campionessa europea J/70 e campionessa iridata in carica, che, con la compagna Cecilia Zorzi, vincitrice del titolo europeo double mixed offshore, è in lizza per la vittoria di questa regata attorno all’Italia: al momento, infatti, Team Mexedia è secondo in classifica. «Non vedo l’ora di arrivare a Marina Dorica. Sarà emozionante arrivare a casa dopo così tante miglia, non vedo l’ora! Venite a trovarci, vi aspettiamo in banchina e poi al villaggio per un aperitivo tutti insieme!» ha dichiarato Claudia Rossi.