PORTO SANT'ELPIDIO - Grande serata al teatro delle Api sabato con il Premio Donna organizzato da assessorato e commissione alle Pari opportunità. Sul palco anche le le prime tre consigliere donna a Porto Sant'Elpidio. Il Premio Donna dell'anno è andato alla prima maestra laica di Porto Sant’Elpidio: Amalia Sorcinelli.

I nomi

Poi i primi per le categorie. Per la categoria lavoro Laura Abbruzzetti, per il sociale Mariella Barbaresi, per la cultura Angela Serafini, per lo sport Giulia Presti. Premio speciale al compositore elpidiense Fabio Amurri, una celebrità che vive a Londra ed è rientrato proprio per l'occasione del premio. Assessorato e commissione Pari opportunità con Elisa Torresi e Laura Iannone hanno lavorato molto al progetto, che ha il suo cuore pulsante nella consigliera e commissaria Gioia Di Ridolfo, il Premio Donna l’ha inventato lei. L'omaggio alla maestra Sorcinelli è stato possibile grazie alla disponibilità della famiglia. Si è narrata la storia di Amelia, attingendo in immagini al lavoro degli studenti del Polo Urbani, classe III D dell'Accoglienza turistica.

Il commento

«E’ stata una serata emozionante - dice Di Ridolfo – il momento delle consigliere è stato bellissimo, lo abbiamo fortemente voluto, siamo andati a spulciare negli archivi del Comune e abbiamo trovato le prime tre consigliere del 1975, con l'allora sindaco Barelli. Ci hanno raccontato la loro esperienza in un contesto in cui a fare politica erano gli uomini». Le consigliere storiche sono Maria Gabriella Pieroni, Antonietta Incicco e Giuseppina Marziali. Una novità importante introdotta è che lo spettacolo è stato vissuto appieno anche dal pubblico sordomuto e ipovedente perché c'era Diletta Coppola, interprete Lis, quindi si è passati dalla lingua parlata alla lingua dei segni con la professionista fermana che ha tradotto anche le canzoni. Il pubblico è rimasto estasiato.

Era presente anche il presidente dell'associazione culturale Sordi Onlus di Fermo, Luciano Santoni. In platea, tra gli altri, il sindaco Massimiliano Ciarpella e tutta la Giunta, la presidente della Commissione regionale Maria Lina Vitturini, il consigliere regionale Andrea Putzu, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, le commissarie provinciali Annalinda Pasquali e Donatella Sciarresi, l'Ant che è partner del Premio. Tanti sono stati i momenti di spettacolo tra musica e comicità, c'è stato il monologo di Laura Marziali, quindi le danze di Linda Giorgi e le ragazze della Compagna del Fiore.

Il palco

Canzoni e momenti emozionanti con Giuseppina Gazzella, Niki Romagnoli, Matteo Falone, Daniela Poli, Eddy Giunchi, Elisabetta Sabatini. Presentatori della serata Simona Ripari e Luca Vagnoni.