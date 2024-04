MONTE URANO «Riportare il lavoro è la priorità. Voglio attrarre investimenti. Poi il cineteatro Arlecchino. Non possiamo farne a meno. Oggi il paese è spento. L’impressione è che ci sia stato un qualcosa che oggi non c’è più». Frasi pronunciate da Claudio Moretti, candidato sindaco per Patto Civico per Monte Urano, che ieri mattina ha presentato il programma elettorale e la lista degli aspiranti consiglieri comunali: Massimo Brasili, Marco Doria, Cristina Gazzoli, Levino Cinalli, Federica Ficiaro, Alessandro Quinzi, Maria Nasini, Gloria Pacioni, Monica Mancini, Robin Basso, Marco Mancini e Alessia Coltrinari.

Il focus

Sono 7 i punti che compongono il programma elettorale, tutti iniziano con la lettera “esse”. Il primo è dedicato alla scuola, con la proposta di un’area per garantire la sicurezza dei bambini che al mattino attendono l'apertura della scuola e una rivisitazione della viabilità. Il secondo è lo sviluppo. L’idea è di istituire lo sportello “Europa” per poter avvicinare Monte Urano a Bruxelles. «Un meeting a scadenza fissa tra Giunta, imprenditori e commercianti under 40 per alimentare la coesione tra pubblico e privato» ha detto Moretti. Che vuole rivitalizzare il centro storico con la riapertura dell’Arlecchino ma anche eliminando la Tosap alle attività che garantiranno iniziative serali. Infine la realizzazione di un parco avventura all’interno del parco fluviale Langer per attrarre turisti. Altro punto è la sostenibilità. Al centro c’è la realizzazione di un progetto che ha come obiettivo la riduzione della quantità dei rifiuti conferiti in discarica e di conseguenza abbattere la Tarsu.

L’idea

«Punto a trasformare Monte Urano nel paese del benessere, attraverso la realizzazione di un polo di medicina generale (distretto sanitario insieme ai medici di base) e favorendo la vita indipendente dei disabili» ha detto Moretti, che ha prospettato anche l’apertura di un centro anziani. Che gli stessi anziani residenti in periferia potranno raggiungere con mezzi comunali. Dopo la salute, la sicurezza, con l’aumento dei vigili urbani e la nomina di un comandante della polizia municipale «anche in sinergia con altri Comuni». E l’installazione di altre telecamere di sorveglianza. Infine lo sport con la trasformazione del campo Sant’Andrea in un’area polifunzionale e lo sviluppo del turismo sportivo. Infine la solidarietà con il rafforzamento delle reti sociali e territoriali.

La posizione

«Siamo l’unica vera novità di queste elezioni. Abbiamo spaccato il centrodestra? Sono semplicemente Claudio Moretti e ho dialogato con tanti per essere svincolato da tutti», ha poi concluso Moretti rispondendo ai giornalisti. E sulla nuova scuola: «Anche 5 anni fa ci era stata presentata. Visto il calo demografico è un progetto che va calibrato bene per non sprecare nemmeno un euro». Infine l’opportunità del nuovo ospedale: «Altri Comuni si sono mossi prima. Siamo in ritardo ma ce la possiamo ancora fare a prendere un treno importante».