Ufficiale: Matteo Ricci e Alessia Morani candidati dem per le elezioni Europee 2024

PESARO - «È ufficiale! E ora alla riscossa, testa alta e pedalare! Avanti tutta». Con un post su Facebook Matteo Ricci, sindaco uscente di Pesaro, in questi giorni in tour con la bicicletta per far tappa nelle città e paesi che ricadono nel suo collegio elettorale, ha ufficializzato la candidatura alle prossime Europee con il Pd. Ricci prenderà parte alla corsa di slancio, con la vetrina di Pesaro Capitale della Cultura 2024 dopo 10 anni di mandato, il libro "Pane e Politica" e questo tour sulle due ruote. Basterà? Difficile a dirsi, visto i big (e relative grandi città) con cui si dovrà confrontare. Stessa storia, o quasi, per l'altra pesarese candidata: Alessia Morani.

Morani: «Grata al partito»

«Sono grata al mio partito e alla segretaria Elly Schlein per l’opportunità che mi è stata offerta di candidarmi alle elezioni europee in rappresentanza di quattro meravigliose regioni come le Marche l’Umbria, la Toscana e il Lazio» ha detto Alessia Morani, componente della direzione del Pd e candidata alle elezioni europee. «Ho alle mie spalle - sottolinea Morani - un’esperienza politica e istituzionale importante, che parte dalle amministrazioni locali e che è arrivata al parlamento italiano e poi al governo del Paese.

Ho avuto l’onore di fare il consigliere e l’assessore comunale, l’assessore provinciale, la deputata della Repubblica e la sottosegretaria al ministero dello sviluppo economico. Sono state esperienze straordinarie che mi hanno insegnato quanto sia importante servire la propria comunità e servire alla propria comunità. Mi sono occupata di lavoro, di crisi d'impresa, di sviluppo sostenibile, di giustizia e di diritti, di salute e di scuola, di immigrazione e povertà. Questa esperienza può essere messa al servizio delle famiglie, delle imprese, delle associazioni, dei cittadini che popolano il centro d’Italia».

«Oggi approviamo le liste» per «riflettere» su come portare nelle liste il «valore aggiunto» della coinvolgimento in prima persona della segretaria. E' stata la proposta che ha fatto Elly Schlein alla Direzione del Pd