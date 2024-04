Premio Strega 2024, i dodici libri candidati: il 4 luglio proclamato il vincitore. La lista completa

Svelati finalmente i 12 candidati di quest'anno al Premio Strega, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa presso la Camera di commercio di Roma: il prossimo passo sarà il 5 giugno, quando al Teatro Romano di Benevento, alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, sarà selezionata la cinquina finale da cui uscirà il vincitore, che sarà proclamato il 4 luglio. Vediamo chi sono i 12 finalisti.

Cos'è il Premio strega

Il Premio Strega è stato istituito nel 1947 da Maria e Goffredo Bellonci insieme all'azienda produttrice del liquore Strega, da cui prende il nome. Il premio viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa edita in Italia nell'anno precedente, selezionata attraverso il voto di un'ampia giuria composta da scrittori, critici letterari, accademici e personalità della cultura. La cerimonia di premiazione si svolge a Roma, solitamente nei primi giorni di luglio, e il vincitore riceve una somma di denaro e una medaglia d'oro. Il Premio Strega ha acquisito nel tempo un grande prestigio non solo in Italia ma anche a livello internazionale, contribuendo a lanciare o consolidare la carriera di molti autori. Tra i vincitori del passato si annoverano alcuni dei più importanti nomi della letteratura italiana del Novecento, come Cesare Pavese, Elsa Morante, Alberto Moravia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Umberto Eco e molti altri.

I candidati

Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore (Fazi) - proposto da Simona Cives

Adrián N.

Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli) - proposto da Gianni Amelio

Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi) - proposto da Vittorio Lingiardi

Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (Minimum fax) - proposto da Emanuele Trevi

Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi) - proposto da Valeria Parrella

Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (Sem) - proposto da Franco Di Mare

Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani) - proposto da Nadia Terranova

Daniele Rielli, Il fuoco invisibile (Rizzoli) - proposto da Antonio Pascale

Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori) - proposto da Lia Levi

Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio) - proposto da Matteo Motolese

Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo) - proposto da Sandro Veronesi

La proclamazione

Il Comitato direttivo del Premio Strega, presieduto da Melania Mazzucco, ha scelto i 12 libri candidati all'edizione 2024 tra gli 82 titoli proposti dalla giuria degli Amici della domenica. All'annuncio della dozzina è stato ricordato Ernesto Ferrero, morto il 31 ottobre 2023, scrittore Premio Strega 2000 con il romanzo N., componente del Comitato direttivo dal 2017 al 2023, per circa vent'anni alla direzione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Legato da profonda amicizia al Premio, è stato fra l'altro il curatore delle Opere di Maria Bellonci nella collezione dei Meridiani. La proclamazione della cinquina finalista si terrà mercoledì 5 giugno al Teatro Romano di Benevento. Nella serata di elezione del vincitore, giovedì 4 luglio nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3, sarà ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria. I libri in gara concorreranno all'undicesima edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da oltre mille studentesse e studenti provenienti da 106 scuole secondarie superiori in Italia e all'estero. La proclamazione del libro vincitore si terrà in giugno.

Premio Strega Europeo

È stata annunciata la cinquina del Premio Strega Europeo che rinnova la collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino dove le autrici e gli autori selezionati presenteranno i rispettivi libri in gara, ciascuno in un incontro individuale, tra venerdì 10 e domenica 12 maggio. I cinque libri candidati all'edizione 2024 sono:

Shida Bazyar, Di notte tutto è silenzio a Teheran (Fandango Libri), tradotto da Lavinia Azzone, Blogger Prize for Literature (al Salone del Libro venerdì 10 maggio ore 17,15 con Nadeesha Uyangoda)

Paul Lynch, Il canto del profeta (66thand2nd), tradotto da Riccardo Duranti, Booker Prize 2023 (al Salone del Libro domenica 12 maggio ore 14,00, con Paolo Giordano)

Tore Renberg, La mia Ingeborg (Fazi), tradotto da Margherita Podestà Heir, Miglior libro 2023 per i librai norvegesi (al Salone del Libro sabato 11 maggio ore 17,15, con Francesca Giannone)

Neige Sinno, Triste Tigre (Neri Pozza), tradotto da Luciana Cisbani, Prix Femina 2023. (al Salone del Libro domenica 12 maggio ore 11,45, con Daria Bignardi)

Rosario Villajos, L'educazione fisica (Guanda), tradotto da Roberta Arrigoni, Premio Biblioteca Breve 2023 (al Salone del Libro sabato 11 maggio ore 15,00, con Veronica Raimo)

«Non è forse un caso, nella complessità e nelle difficoltà del presente che quest'anno i libri candidati abbiano come tema comune il riconoscimento e la trasfigurazione letteraria dei meccanismi alla base dell'oppressione, soprattutto, il riconoscimento di quanto essi siano radicati culturalmente e vengano esercitati sui più deboli, siano donne, bambini o cittadini privati dei propri diritti. Ma si sente forte, nella tensione di queste pagine, anche una volontà di ribellione e libertà» ha detto la direttrice del Salone di Torino Annalena Benini annunciando la cinquina. La cerimonia di premiazione sarà domenica 12 maggio alle 18.30 al Circolo dei Lettori di Torino. È previsto un riconoscimento al traduttore del libro premiato, offerto da Bper Banca. Il premio, offerto dalla Fondazione Bellonci, viene assegnato ogni anno da una giuria composta da 25 scrittrici e scrittori italiani vincitori e finalisti del Premio Strega.