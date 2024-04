MACERATA Due medici in uscita, il prolungamento della permanenza in servizio per un altro camice bianco, l’ammissione dei candidati a due concorsi sempre per il ruolo di medico. A pochi mesi dall’assunzione, ha presentato le dimissioni volontarie la dottoressa Maria Elena Bagnarelli che lavorava nel reparto di Anestesia e Rianimazione.

La richiesta

La seconda presa d’atto della richiesta di dimissioni volontarie, con decorrenza il prossimo 30 giugno, è quella di Luca Fallavolita, dipendente della Ast di Macerata in qualità di dirigente medico nella disciplina di Cardiologia. Autorizzata, dal vertice Ast, la richiesta di permanenza in servizio, fino al 30 aprile 2025, oltre il limite di età presentata da Mauro Bassano, dirigente biologo a tempo indeterminato in forza nel laboratorio di Analisi del presidio ospedaliero di San Severino.

Detto dei dirigenti medici in uscita ecco le voci relative ai medici in possibile prossima entrata. Pubblicata la determina di ammissione di 18 candidati (specialisti e specializzandi) al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di Ginecologia. La commissione esaminatrice è formata dal presidente Filiberto Di Prospero, direttore unità operativa di Ginecologia e Ostetricia della Ast di Macerata, dai componenti Daniela Viviani (direttrice Ginecologia e Ostetricia della Ausl di Reggio Emilia) e Daniela Spettoli (direttrice Ginecologia e Ostetricia Ausl Modena e dalla segretaria Roberta Ruberto.

I candidati

Sono invece 15 i candidati ammessi al concorso a un posto di dirigente medico di Medicina Legale. La presidente della commissione esaminatrice è Anna Lia Del Monaco (direttrice della Medicina legale della Ast di Macerata), componenti Pietro Falco (direttore della Medicina Legale Asl 2 di Lanciano Vasto Chieti) e Pietro Alessandrini (direttore Medicina legale della Ast di Ascoli), segretaria Giovanna Salvi.