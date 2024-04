Successo per il Premio Donna a Porto Sant'Elpidio: il riconoscimento dell'anno ad Amalia Sorcinelli

PORTO SANT'ELPIDIO - Successo al teatro delle Api per il Premio Donna organizzato da assessorato e commissione alle Pari opportunità. Sul palco anche le le prime tre consigliere donna a Porto Sant'Elpidio. Il Premio Donna dell'anno è andato alla prima maestra laica di Porto Sant’Elpidio: Amalia Sorcinelli. Poi i primi per le categorie. Per la categoria lavoro Laura Abbruzzetti, per il sociale Mariella Barbaresi, per la cultura Angela Serafini, per lo sport Giulia Presti. Premio speciale al compositore elpidiense Fabio Amurri, una celebrità che vive a Londra ed è rientrato proprio per l'occasione del premio.

Le consigliere storiche sono invece Maria Gabriella Pieroni, Antonietta Incicco e Giuseppina Marziali. Una novità importante introdotta è che lo spettacolo è stato vissuto appieno anche dal pubblico sordomuto e ipovedente perché c'era Diletta Coppola, interprete Lis, quindi si è passati dalla lingua parlata alla lingua dei segni con la professionista fermana che ha tradotto anche le canzoni.