Sant'Elpidio a Mare, la pecorella smarrita vaga in centro e schiva le auto: recuperata dal pastore

SANT'ELPIDIO A MARE - Una pecora a spasso in centro storico a Sant'Elpidio a Mare ha catturato oggi pomeriggio l'attenzione dei passanti. L'ovino che si era smarrito è stato avvistato lungo corso Baccio intorno alle 17 mentre trotterellava sui sampietrini bagnati dalla pioggia. Dal centro storico poi l'animale ha varcato Porta Romana e si è diretto verso via Roma dove il traffico è più sostenuto facendo temere il peggio. La pecora, visibilmente disorientata è fuggita verso via Prati e poi in via Umbria. Nel frattempo è scattata la chiamata al Comune ed è intervenuta la Polizia locale. I vigili urbani hanno rintracciato la pecora in piazzale Marconi, hanno contattato il pastore che è così arrivato sul posto per riprendere la pecorella e riportarla nel suo gregge.