SANT’ELPIDIO A MARE - Si è allontanata dal gregge insieme ad altre due pecore ed ha partorito due agnellini davanti ad un’abitazione, a due passi dal centro abitato. Protagonista dell’insolita avventura nella tarda mattinata dell’Epifania una pecora, che ha mobilitato vigili, servizio veterinario ed amministratori locali. L’episodio è avvenuto a Cascinare, in via Pascoli, appena prima di entrare nel cuore della frazione. Un pastore aveva denunciato poco prima lo smarrimento di alcuni esemplari dal suo gregge, che aveva attraversato le campagne elpidiensi. Sono partite le ricerche degli animali perduti, ma nel frattempo è stata una residente del posto a dare l’allarme, contattando polizia locale e forze dell’ordine.



Lo spettacolo



La signora, affacciandosi fuori casa, si è trovata davanti ad un singolare spettacolo. Una pecora aveva appena partorito infatti due cuccioli ed aveva trovato riparo poco fuori dalla sua abitazione. Difficile capire se si sia persa ed abbia cercato un luogo sicuro, oppure si sia allontanata perché avvertiva ormai imminente il parto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale guidata dal comandante Stefano Tofoni. A seguire il “caso” anche l’assessore Paolo Maurizi e il consigliere comunale di zona Marco Maria Lucidi. Il problema, se di problema si può parlare, è rientrato e si è risolto rapidamente. Sia la partoriente che i suoi piccoli stavano bene.



Il ritrovamento



I vigili non hanno impiegato molto a rintracciare il proprietario che aveva denunciato la scomparsa. Nell’attesa del suo arrivo gli animali sono stati monitorati, per evitare che si allontanassero, facendo perdere le loro tracce. Il pastore si è recato a Cascinare per poter recuperare la famiglia allargata ed aggregarla al resto del gregge.