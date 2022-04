Passeggia con una pecora al guinzaglio: stupore vicino al centro commerciale

FALCONARA - A spasso per le vie di Falconara con una pecora al guinzaglio. C’è chi invece che uscire per fare due passi con il proprio cane preferisce camminare con una pecora al guinzaglio.

E’ un po’ quello che è accaduto giovedì sera nei pressi del centro commerciale le Ville a Falconara dove in tanti hanno notato una donna camminare come se niente fosse con una pecora al guinzaglio. Lavata e curata nei minimi particolari al punto tale che in molti hanno stentato a riconoscerla, l’animale non si è dimostrato per nulla agitato anzi la sensazione è stata quella che lo stesso animale fosse abituato a camminare in mezzo alle persone senza avere paura dei rumori né tanto meno del traffico. Un vero e proprio animale domestico al punto tale che numerose persone si sono avvicinate per fare una carezza alla pecora, per nulla intimorita. Poi ad un certo punto la padrona ha salutato i presenti e come se nulla fosse è salita in auto, seguita dalla pecora che si è accomodata sul sedile posteriore. La donna amante degli animali in realtà sarebbe proprietaria di due pecore entrambe abituate ad andare a spasso con il guinzaglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA