Osimo, recuperata dai Vigili del Fuoco una pecora intrappolata in un canale: ecco cosa è successo

OSIMO I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 16.30 di oggi (14 dicembre) per il recupero di una pecora in un canale di scolo di una strada in via Casciata a Osimo.

LEGGI ANCHE: Sitting Volley, la prima assoluta ad Ancona è un successo: le scuole abbracciano sport, diritti e inclusione

L'intervento

La squadra del distaccamento di Osimo è riuscita a recuperare l’animale, in ottime condizioni, con l’aiuto di una imbracatura adeguata. Poi è stato riconsegnato al legittimo proprietario.