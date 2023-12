JESI - Non sarebbe in pericolo di vita, la coppia di anziani rimasta ferita durante l’accensione del caminetto di casa nella serata di martedì. I due, dopo essere stati soccorsi dal 118, sono stati portati all’ospedale. Tuttavia, le loro condizioni di salute non farebbero pensare al peggio. Il fatto è avvenuto martedì sera intorno alle 19 in un’abitazione poco fuori il centro storico jesino, in via Bellavista, di fronte al centro commerciale La Fornace. L’uomo, ultrasettantenne, si stava occupando di accendere il camino, come solito fare utilizzando dell’alcol, quando è stato raggiunto da un ritorno di fiamma.

Attimi di grande paura, le fiamme fortunatamente non si sono propagate oltre il caminetto, anche se l’abitazione è stata invasa da un gran fumo. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 e dell’automedica di Jesi. Illesa la moglie, non raggiunta dalle fiamme, ma portata all’ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti a causa del fumo inalato e dello choc. Più grave il marito, 78enne, che ha riportato ustioni su gran parte del corpo. Subito si è reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, dove sarebbe tutt’ora ricoverato, fuori pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Jesi.