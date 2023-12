Scompare a Padova, lo ritrovano ad Ancona. Il viaggio senza spiegazione di un 80enne fermato mentre camminava sulla Flaminia. «Come sono arrivato qui? Non lo so»

ANCONA - Era scomparso da Padova 2 giorni fa, lo hanno ritrovato ieri notte ad Ancona. È questa l'avventura di un ottantenne rintracciato la scorsa notte mentre camminava lungo via Flaminia in direzione Ancona. Lo ha notato una pattuglia della polizia stradale che, dopo i primi riscontri, ha capito che si trattava di un anziano fuggito da Padova.

Era in stato confusionale

L'uomo era in stato confusionale e non ha saputo spiegare come sia arrivato nel capoluogo marchigiano. Subito dopo aver avvisato la famiglia dell'uomo, è stato preso in carico dalla polizia stradale e del personal della Croce Gialla che lo ha portato in ospedale per i controlli del caso.