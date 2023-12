Sitting Volley, la prima assoluta ad Ancona è un successo: le scuole abbracciano sport, diritti e inclusione

ANCONA Debutto più che positivo per il sitting volley in versione dorica: grazie alla collaborazione tra Comune di Ancona, Garante regionale per i diritti della persona che ha dato vita al progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley”, lo sport inclusivo per eccellenza che fa giocare nella stessa squadra disabili e non ha mosso i primi passi nelle scuole. Giornate intense a base di corso di formazione per insegnanti, torneo delle classi con oltre 120 partecipanti al PalaBrasili di Collemarino e lezioni frontali con gli alunni delle secondarie di primo grado in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale.

Lo staff

A guidare lo staff che ha introdotto regole e gesti tecnici l’assistant coach della Nazionale Femminile Italiana Lele Fracascia e Lorenzo Giacobbi, coach della Synergie Fermana, terza a livello nazionale in serie A e pioniera della disciplina.

Per il Miur presente al corso che ha coinvolto, in modalità learning by doing, alcune scuole di Ancona, Jesi, Montemarciano e Pianello Vallesina, la coordinatrice Provinciale di Educazione fisica e sportiva Antonella Pavoni.

«Il sitting volley concretizza l’inclusione intesa come rimozione di ogni tipo di barriera sia fisica che culturale grazie alle regole che consentono a disabili e non di giocare nella stessa squadra – dice il Garante regionale avv. Giancarlo Giulianelli – L’entusiasmo con cui è stato accolto questo primo tasting della disciplina nelle scuole conferma che l’attività sportiva è uno dei percorsi più funzionali all’abbattimento di ogni barriera, cardine del progetto triennale “Disabile a chi” avviato come Autorità di garanzia nei mesi scorsi in cui il sitting volley si inserisce qualificandolo ulteriormente». Le prime lezioni frontali in calendario si sono svolte presso l’ISC Grazie Tavernelle la scuola Marconi con gli insegnanti Paolo Perugini e Massimo Russo; per l’ISC Ancona Nord l’Alessandro Volta, con il dirigente vicario Roberto Sconocchini e gli insegnanti Giorgia Anna Doganiero e Giuseppe Tocci; per l’IC Augusto Scocchera la scuola Conero con l’insegnante Angela Leone.

«I ragazzi di Ancona hanno accolto con entusiasmo questa esperienza che rivoluziona la percezione della disabilità-normalità – spiega Giacobbi che è anche responsabile della promozione per il Comitato Paralimpico Marche – Siamo certi che assistere agli incontri di altro livello grazie alle finali di Coppa Italia in programma nel weekend al Palabrasili di Collemarino svilupperà ulteriormente questo mood positivo in previsione della prosecuzione del progetto».