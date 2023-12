Sitting Volley, la prima assoluta ad Ancona è un successo: le scuole abbracciano sport, diritti e inclusione

ANCONA Debutto più che positivo per il sitting volley in versione dorica: grazie alla collaborazione tra Comune di Ancona, Garante regionale per i diritti della persona che ha dato vita al progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley”, lo sport inclusivo per eccellenza che fa giocare nella stessa squadra disabili e non ha mosso i primi passi nelle scuole. Giornate intense a base di corso di formazione per insegnanti, torneo delle classi con oltre 120 partecipanti al PalaBrasili di Collemarino e lezioni frontali con gli alunni delle secondarie di primo grado in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale.