Sitting Volley, presentati ad Ancona il progetto e la finale di Coppa Italia maschile al Palabrasili il 16 e 17 dicembre

ANCONA - Coinvolgente quanto inclusivo. Perché per giocare bisogna sedersi, senza potersi poi muovere dal pavimento. Tutti ad armi pari, 0-0, sport per tutti, duro quanto entusiasmante. Ancona al centro della disabilità e dell’inclusione con il progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley”, unica disciplina sportiva che azzera totalmente le distanze tra disabili e non: giocano infatti insieme, da seduti, senza poter muovere il proprio bacino dal pavimento. All’interno di un fitto calendario di iniziative anche un momento agonistico di alto livello con le Finali di Coppa Italia Maschile in programma per i giorni 16 e 17 dicembre prossimi al PalaBrasili di Collemarino – Ancona.

Guarda come si gioca: