PORTO SANT’ELPIDIO - Sale la febbre per il 1° luglio, è conto alla rovescia per il Palio del Mare e la Faleriense si prepara a brillare. È la XVIII edizione, III Memorial Bruno Brasili. Confermato il percorso storico della sfilata con carri e cento figuranti a rione per cinque rioni: partenza da piazza Fratelli Cervi e percorso nelle vie Marina, Palermo, Curtatone fino all’anello di gara dove si terrà la staffetta davanti alle Mimose, si percorreranno 543 metri di corsa, ogni rione dovrà schierare un terzetto bambino-ragazzo-adulto, 10 frazionisti in gara tra i 10 e i 40 anni.



Il passato



L’anno scorso a vincere il Palio sono state le Balene. Torna l’evento top del luglio con il traino del quartiere più popoloso che comincia a vestirsi dei colori rionali. L’evento coniuga sport, spettacolo, folklore, socialità, si sviluppa nella staffetta anticipata dalla sfilata di carri allegorici e figuranti per un movimento di popolo non indifferente e un’organizzazione impeccabile tra preparatori sportivi, scenografi, persone impegnate negli addobbi delle vie, dei carri, i vestiti dei figuranti, le musiche e i balletti che accompagnano il corteo. L’Atletica di Sante Isidori cura l’aspetto sportivo, Serena Camela, Genni Cinesi e Wais Ripa l’organizzazione e il coordinamento dell’evento con i cinque rioni rappresentati da Matteo Simoni (Balene), Sonia Bordenga (Cavallucci Marini) Orietta Cicchinè (Delfini), Michela Incipini (Squali) e Fabio Alcida (Sirene). A commentare il Palio saranno Wais Ripa, Mauro Leoni, fondatore del Palio nel ’92 con Brasili, Paolo Paoletti e Valentina Angelini. Coinvolta nell’evento la parrocchia, don Tarcisio Chiurchiù benedirà il Palio nella chiesa del Sacro Cuore la sera del 28 giugno. Ieri è stato presentato l’evento in Comune, il sindaco Massimiliano Ciarpella conosce bene il Palio, ci ha corso da ragazzino e in due occasioni ha vinto con il rione delle Balene, «è una manifestazione cui sono particolarmente legato – dice –: è un’esperienza che porto nel cuore, so quello che rappresenta, c’è fermento, sana rivalità tra rioni e tanta partecipazione». Isidori è fiero di organizzare l’aspetto sportivo «dell’evento più sentito della cittadinanza» e il vicepresidente dell’Atletica Carlo Summa anticipa qualche novità per il prossimo anno in merito agli staffettisti. I caporione fanno a gara per mettere in luce i rispettivi staff e la capacità delle persone impegnate sul campo, ogni carro a tema, qualcuno si lamenta per la penuria di piccoli atleti ma certe informazioni vanno prese con le pinze, rientrano nel gioco delle parti per la sfida all’ultimo fiato.



L’aiuto



«Il consiglio regionale sostiene un evento storico tra i più importanti a Porto Sant’Elpidio – dice il consigliere regionale Andrea Putzu – è fondamentale sostenere queste iniziative». Collaborano le Farmacie comunali, il Si Superstore, tanti altri sponsor e per i media Radio Fm. «Ho partecipato sempre con piacere, stavolta ci sarò in veste istituzionale» fa sapere l’assessore al Turismo Elisa Torresi e l’assessore allo Sport Enzo Farina evidenzia: «Saremo tutti presenti, un plauso a scenografi, carri, allenatori, sponsor, il Palio è uno dei più bei momenti in città, è la festa di tutti».