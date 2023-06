PORTO SANT’ELPIDIO - Formate le squadre per la staffetta, pronte le coreografie, è conto alla rovescia per il Palio del Mare alla Faleriense, mercoledì alle 21.15 alla chiesa del Sacro Cuore ci sarà il giuramento dei caporioni con benedizione del Palio da parte di don Tarcisio Chiurchiù. A guidare il corteo ci saranno i tamburini della delegazione Marchesato Santa Caterina, a seguire l’Atletica e le squadre di atleti dei rioni.

Il clou



Sabato il grande giorno, sfida tra i rioni del quartiere: per i Delfini Danilo Splendiani e Luigi Di Lello sono gli uomini di riferimento per la staffetta, le donne Irina Kozlova e Cristiana Renzi per i balletti, Simone Citurini ed Ezio Gasparroni per il carro, Antonella Catia Romina Veronica, caporione Orietta Cicchinè. Per le Balene caporione Matteo Simoni, Marco Catini allenatore affiancato da Giancarlo Simoni, Serena Carmela e Stefano Simoni coordinamento e coreografie Giorgia Perugini della scuola di ballo Heart con la collaborazione di Federico make up artist, Giulia Recanati e Silvia Gasparri per i costumi, per il carro Renato Alesiani e Matteo Marconi.

Per gli Squali caporione Michela Incipini, allenatore della squadra Manolo Sisti, coreografie e costumi Marika Silla e Simone Vennitti, carro coordinato da Daniele Curi. Per le Sirene caporione Fabio Alcida, coreografie, scenografia e costumi Catia Massetti, carro Luigi Ramini, Federico Cipolletta, Giorgio Panicciá, allenatore della squadra Alessio Putzu affiancato da Sandro Cardarelli. Per i Cavallucci caporione Sonia Bordenga, allenatrice Pamela Sgariglia, scenografie Tiziana Recanati, coreografie Tania Paoletti, coordinatrice Silvia Massetti, carro Francesco Paoletti, Flavio Sanguigni. La macchina organizzativa è complessa e articolata ma è tutto pronto per il grande evento, impegnatissima l’organizzazione con Sante Isidori, presidente dell’Atletica che si occupa della parte sportiva e Wais Ripa e Genni Cinesi che coordinano. Importante gratificare chi lavora perché è un volontariato che si impegna da tanto tempo. Oltre alla Regione e al Comune c’è il patrocinio della Fondazione Carifermo per quello che è un evento di cultura popolare di alto valore sociale.



Il via



Il 1° luglio si svolgerà la XVIII edizione del Palio del Mare, 3° Memorial Bruno Brasili. Confermato il percorso storico della sfilata con carri e cento figuranti a rione per cinque rioni: partenza da piazza Fratelli Cervi e percorso nelle vie Marina, Palermo, Curtatone fino all’anello di gara dove si terrà la staffetta davanti alle Mimose, si percorreranno 543 mt di corsa, ogni rione dovrà schierare un terzetto bambino-ragazzo-adulto, 10 frazionisti in gara tra i 10 e i 40 anni. L’anno scorso a vincere il Palio sono state le Balene.