FERMO Si vede la riapertura per la strada Lungotenna. Dopo un sopralluogo effettuato all’inizio della settimana tra amministratori, tecnici e personale della ditta incaricata dei lavori, si è concordato di riaprire al transito a partire dal primo fine settimana di giugno, poi per i mesi di luglio ed agosto. A darne notizia il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: «Dall’incontro abbiamo avuto una buona notizia – spiega -. Ho apprezzato la professionalità dell’impresa, la strada potrà riaprire sin dal primo weekend di giugno e per i mesi di luglio ed agosto, poi riprenderà il cantiere per il completamento».

APPROFONDIMENTI LA MOBLITÀ Fermo, dall’Ecoday alle biciclette: maxi finanziamento per la città più green VERSO IL VOTO Unione d’intenti, Made in Italy e specializzazione. Incontro a Sant'Elpidio a Mare tra il il vice ministro Valentini e l’imprenditrice Graziella Ciriaci candidata alle Europee da Forza Italia

Il periodo



Torna percorribile quindi un’arteria importante per la viabilità fermana. Ormai in dirittura d’arrivo la prima parte dell’opera, che interessa un tratto tra i 2 e i 3 chilometri, a cui si aggiunge la nuova rotatoria di innesto con la provinciale Faleriense, in prossimità del ponte sul fiume. L’opera ha avuto qualche rallentamento negli ultimi mesi, dovuto ad interferenze del cantiere con le linee idriche ed il gasdotto che vi insistono. Superata l’empasse, però, l’intervento è ripreso senza ulteriori intoppi. Per il secondo stralcio le risorse ci sono, come evidenzia il primo cittadino.

«Sono stati stanziati dalla Regione altri 10 milioni per fare diventare quella strada molto pericolosa una degna corsia di entrata per Fermo e la Valtenna. Partiamo da questa gradita novità estiva, in attesa che si arrivi ad ultimare l’intero tratto». Oltre alla Lungotenna, che sarà a tutti gli effetti la porta principale d’ingresso verso il capoluogo e l’entroterra, nel piano infrastrutturale Marche 2032 approvato nei mesi scorsi dalla Regione è stata prevista anche la bretella che consentirà un collegamento veloce con lo svincolo autostradale di Porto Sant’Elpidio

. Un investimento infrastrutturale importante soprattutto in vista del nuovo ospedale di Campiglione, che entro il 2025 sarà ultimato, per poi avviare il trasferimento di reparti e servizi. A questo proposito, si prevede di arrivare a conclusione entro la fine del 2024 con la variante di Molini-Girola, opera finanziata dalla Provincia per un importo di 5 milioni di euro. Il percorso in larga parte è completato, all’incirca fino al palazzo dei produttori, il prossimo semestre dovrebbe bastare per la parte mancante.

Si avvicina la conclusione anche per la “corta” tra Torre San Patrizio e la Mezzina, altro intervento strategico per velocizzare i collegamenti con il nuovo ospedale di rete. Quasi completata nelle settimane scorse, invece, l’attesa rotatoria che si trova al bivio fra la Statale Adriatica e la strada che porta a San Marco alle Paludi e Fermo. Il transito è garantito ma i lavori debbono terminare per quanto riguarda la corsia verso mare della Statale per le auto che provengono da sud e che possono continuare la loro marcia secondo il modello già sperimentato nella rotatoria che si trova al bivio fra la Statale Adriatica e la superstrada Civitanova-Foligno, per anni uno dei tratti più congestionati del traffico lungo la costa fermana e maceratese.