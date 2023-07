PORTO SANT'ELPIDIO - Imbattibili le Balene, i migliori frazionisti sono nel colore bianco e dominano l’edizione 2023 del Palio del Mare, uno spettacolo ineguagliabile per tutti, emozionante con 500 figuranti e il ritorno dei 5 carri dei rioni come da tradizione. Nella staffetta è stata lotta fino all’ultima goccia di sudore tra Balene e Squali. Sul palco a ritirare il trofeo per la 18esima edizione, terzo Memorial Bruno Brasili, con il sindaco Massimiliano Ciarpella e il presidente dell’Atletica Sante Isidori, gli staffettisti vincitori: Celeste Medori, Matteo Iachini, Alessia Argudo, Daniele Vernice, Pietro Brandizi, Sofia Carrarini, Matteo Del Moro, Francesco Maria Santoni, Francesco Pistolesi miglior frazionista in assoluto con un tempo di 1’22’’14, e Carlo Torresi. Caporione delle Balene Matteo Simoni, preparatore atletico Marco Catini.



Si complimenta il sindaco, anche lui da piccolo ha corso il Palio «l’ingrediente più importante è l’amore per la città che dimostra chi partecipa» dice Ciarpella al microfono, vicino a lui ci sono il vicesindaco, gli assessori, il presidente del consiglio, i presentatori, strepitosi, con Wais Ripa e Mauro Leoni ci sono Paolo Paoletti, Valentina e Riccardo, e lo streaming di Radio Fm. Un colpo d’occhio unico, nei colori, nella folla, nelle coreografie e nei costumi, con tante ragazze e ragazzi con fisici mozzafiato. Il Palio di Porto Sant’Elpidio è più di una staffetta, più di un carnevale, più di un evento. Al secondo posto gli Squali in giallo, caporione Michela Incipini, preparatore Manolo Sisti, avevano vinto di fila nel 2018 e 2019, sono in oro, proiettati al futuro, con lo squalo spaziale e zainetti intergalattici. Al terzo posto per le Sirene in Blu, Kimberly Falconi è la miglior frazionista, caporione Fabio Alcida, preparatore Alessio Putzu. Sul carro Ulisse si lascia irretire dalle sirene, splendide ragazze, tra loro le campionesse di danza acrobatica aerea e la maga Circe.

Fuori dal podio

Al quarto posto i Delfini in verde, due migliori frazionisti: Leonardo Marconi 4° e Maurizio Pagnotta 10°, caporione Orietta Cicchinè, preparatore Danilo Splendiani, campionissimo Luigi Di Lello. Sul carro le divinità con Afrodite, dea della bellezza. Al quinto posto i Cavallucci Marini in rosso, due migliori frazionisti: Rebecca Spano 3° e Simone Di Pietro 7°, caporione Sonia Bordenga che succede a Simone Passamonti, allenatore atletico riconfermato Pamela Sgariglia. Una folla ai lati del percorso di gara ha fatto il tifo, la sfilata da piazza Fratelli Cervi, tra balli, acrobazie e musica si è sviluppata su via Marina, via Palermo, via Curtatone fino all’anello di gara di fronte alle Mimose in via Faleria. Magnetici i Tamburini del Marchesato di Santa Caterina col rullo di tamburi, Protezione civile e Polizia municipale con il comandante Luigi Gattafoni hanno garantito la sicurezza. In t-shirt da Palio anche il sindaco e il vicesindaco. Genni Cinesi e Serena Camela hanno guidato il torneo. Sul palco è salito anche don Tarcisio Chiurchiù, pure lui in maglietta da Palio, ci ha messo del suo per la riuscita dell’evento, con il tempo incerto pare ci abbia messo una bella parola con qualcuno lassù, è stato ascoltato.