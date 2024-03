Balene fotografate mentre fanno sesso alle Hawaii, sono due esemplari maschi: lo studio spiega il fenomeno della "fluidità marina"

Secondo Philip Hoare, editorialista del The Guardian, lo studio scientifico della Marine Mammal Science che parla di rapporti sessuali tra due esemplari maschi di megattere, al largo delle coste delle Hawaii, non dovrebbe assolutamente sorprendere. Le balene, infatti, sono creature estremamente sensuali: nei loro loro incontri intimi, le megattere stanno anche per ore a rotolare l'una attorno al corpo dell'altra. Durante gli avvistamenti, non è raro scorgere gruppi di balene franche impegnate in rapporti sessuali per un'intera mattinata, per nulla disturbate dalle imbarcazioni che passano a pochi metri da loro.









Il caso

L'immagine che ha destato scalpore non lascia alcuno spazio all'immaginazione: si vede chiaramente il pene di una balena penetrare in un altro esemplare maschio. Secondo Jeroen Hoekendijk, biologo marino, non ci sono dubbi «sul fatto che ci sia una componente sessuale in tale comportamento».

Eppure qualcuno ha provato a dare altre spiegazioni, per esempio asserendo che una delle due balene fosse malata e che quindi l'unione potesse non essere consensuale. Qualunque sia l'esatta dinamica dei fatti, la fotografia parla chiaro e dimostra che molte delle questioni su cui dibattono gli uomini, riguardanti la sessualità, il genere e la fluidità, sono tutt'altro che definite.

Altre specie

Nell'Oceano Pacifico, al largo della costa nord-occidentale degli Stati Uniti, può capitare di osservare esemplari maschi di orca strofinarsi il pene in erezione l'uno sull'altro per provocare piacere. Anche le femmine sono state viste in atteggiamenti simili, anche se più difficili da riconoscere. Il dottor Conor Ryan, ricercatore scozzese, è stato spesso testimone di comportamenti omosessuali tra balene e delfini. Nel 2022, vicino a Caithness in Scozia, è stato studiato il comportamento di un delfino tursiope che si identificava in una focena, un'altra specie, tanto da nuotare con un branco di focene e usare le loro vocalizzazioni.

La fluidità delle balene

Ryan, inoltre, ha condotto degli studi che riguardano la fluidità delle balene.

Un esempio è quello delle femmine di megattera che riescono a produrre il noto “canto delle balene”, da sempre ritenuto un'esclusiva competenza dei maschi in fase di accoppiamento. Ryan cita anche il caso di una balena dal becco “non binaria”, che si scoprì possedere genitali sia maschili che femminili.

Moby Dick

Philip Hoare è uno dei maggiori esperti del celebre romanzo di Herman Melville e nota come Moby Dick (1851) sia un libro decisamente ambiguo. Melville fonde alcune peculiarità dei suoi personaggi (ad esempio il narratore, Ishmael, si dichiara sposato con il suo compagno di nave) con la misteriosa sensualità delle balene. Dedica addirittura un intero capitolo alla descrizione del prepuzio di una balena, senza risparmiare al lettore divertenti allusioni. Il mare stesso, in generale, sembra essere un luogo senza stereotipi, dove la nozione di “genere” può essere vissuta in totale libertà.