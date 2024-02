Quando Califano era di casa a Senigallia: «Lì ho conosciuto Beatrice, aveva 12 anni. Era con le sue balene»

«Io con Senigallia ho una rapporto speciale. Da tanti anni. Però nessuno mi ha chiamato per l'inaugurazione della Rotonda a mare... Dovete andare in piazza e dirlo che volete Califano». Era il 12 agosto 2006 quando Franco Califano si raccontò a ruota libera al Corriere Adriatico. Parlò del suo rapporto non banale con le Marche e con le donne. Tutte storie passate in prescrizione. Di quella sera resta una intervista quasi metafisica, al tavolo con Andrea Roncato e varie amiche, tra un bicchiere di vino, una risata una gentilezza (e disponibilità) di fondo che solo i grandi artisti hanno. In concomitanza del film tv "Califano" che ha tenuto incollati al piccolo schermo, lunedì sera, oltre 4 milioni di italiani, ve la riproponiamo.