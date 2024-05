PORTO SAN GIORGIO Il doppio senso in via Trento è realtà. L'assessore alla viabilità, Marco Tombolini, commenta: «Era una decisione doverosa viste le segnalazioni ricevute dai mezzi di soccorso». La misura è stata introdotta sulla base di innumerevoli segnalazioni, sia da parte dei residenti che dei mezzi d'emergenza. Tolti i parcheggi per lasciare spazio al doppio senso di marcia sul lungomare, da via Trento a via Marche. Ora, a breve, l'amministrazione dovrà trovare una soluzione per riuscire a recuperare i parcheggi persi e, anzi, per garantirne un numero maggiore, attraverso il solito accordo da chiudere con il terreno di proprietà di privati a nord. Come ha tenuto a rimarcare l'assessore alla Viabilità, Marco Tombolini: «Le motivazioni della scelta sono relative alle difficoltà riscontrate dai mezzi di soccorso e connesse alle segnalazioni da parte del prefetto e dei vigili del fuoco. Poi, ovviamente, c'era anche il discorso del congestionamento del traffico da via Vittoria a via Le Marine nella stagione estiva. L'ultima volta in cui un camion è rimasto incastrato, è successo due domeniche fa. Far arrivare i mezzi su via Le Marine comportava serie difficoltà. Con via Trento a doppio senso abbiamo anche messo il divieto ai mezzi pesanti a partire da via Vittoria con l'obbligo di svoltare in via Trento per ritornare a nord, attraverso il lungomare, così da evitare che si addentrino in via Le Marine». Eliminati poi i parcheggi su via Trento: «Scelta obbligata - dice - per consentire di reintrodurre il doppio senso. Le misure e la larghezza della via non consentivano di fare altro».

Le cifre

Cinque i parcheggi eliminati su via Trento, ai quali vanno a sommarsi i circa 12 lato est anche sul lungomare, diventato in quel tratto a doppio senso. Per il momento non ci saranno altre novità: «Cercheremo di centellinare le modifiche - rimarca Tombolini - il più possibile e di introdurre misure nuove solo dove siano effettivamente migliorative, visti i tanti cambiamenti che la città ha vissuto nell'ultimo periodo, connesse in special modo all'introduzione della pista ciclabile. Eventuali problematiche, laddove segnalate, verranno prese in carico, studiate e analizzate, evitando però continue correzioni». Quanto al lungomare, è stata introdotta l'isola pedonale da due domeniche, disposta per ora nei weekend dalle 20 del sabato alle 20 della domenica, nelle ore in cui c'è una maggiore circolazione di pedoni, che diventa maggiore il sabato e ancor di più la domenica. L'isola pedonale è stata anticipata a metà maggio, visto il grande passeggio. L'isola pedonale in centro per ora si estende da via Filzi fino a via Beni: quando l'estate entrerà più nel vivo con il cinema all'aperto, probabilmente l'isola si estenderà fino a via Veneto.