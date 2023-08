PORTO SANT’ELPIDIO - Conto alla rovescia per la Notte più rosa della riviera marchigiana a Porto Sant’Elpidio il 26 agosto, con il vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis in concerto. Punti spettacolo e ospiti d’eccezione, concerti, animazione e artisti di strada allieteranno la nottata, occasioni speciali nelle attività commerciali aperte e nei mercatini. Per l’anteprima del 21 agosto c’è Elettra Lamborghini con il secondo album Elettraton, ingresso libero dalle 22 in piazza Garibaldi. Il 25 agosto ci sarà un’altra anticipazione.



In prefettura c’è stato già un primo incontro per organizzare la macchina della sicurezza, è partita la pubblicità in Romagna, Umbria, Abruzzo, si stanno predisponendo aree sosta per accogliere la grande folla da tutto il Centro Italia. Il direttore artistico Nevio Russo, di Eventi Live, prevede decine di migliaia di persone e invita tutti ad allestire case, negozi, strutture ricettive, attività di qualsiasi tipo con il colore simbolo della notte che verrà. Collaborano le associazioni di categoria, i quartieri, la Proloco. C’è il sostegno della Regione con l’Atim Marche e il patrocinio delle istituzioni, compreso l’Ente camerale. Ieri è stato presentato il programma e il sindaco Massimiliano Ciarpella gongola «a fine agosto chiuderemo l’estate col botto».

Il sostegno della Regione



Il consigliere regionale Andrea Putzu evidenzia che il sostegno della Regione ci sarà sempre e Nevio Russo ricorda che la Notte più rosa è un marchio registrato con il quale Eventi Live, nell’ultima edizione che si è potuta fare prima del Covid, nel 2018 «ha richiamato 80mila persone, ne hanno parlato tutti i giornali, prepariamoci all’accoglienza. Le band sono tutte di alto livello e ci sarà il premio per le vetrine dei negozi più belle».

Alle 20 si accenderà la musica nella città più rosa dell’estate marchigiana, truck food sul lungomare in corrispondenza del centro e 12 punti strategici per il divertimento notturno. A partire dalle 21.30 in piazza Garibaldi Stefano Ligi, quindi Luigi Strangis e a seguire dj set by Radio Fm; in via Regina Elena Tributo ai Coldplay; in via Principe Umberto West River Band e a seguire dj set; alla pineta Motel Noire, poi Icaro Tributo a Renato Zero e a seguire dj set; alla piattaforma di viale Trieste scuole di ballo; sul lungomare Trieste-La Quadrata Family ’90 Mago Cristian; alla Rotonda scuole di ballo; al piazzale dell’Orfeo Serafini giochi per bambini; alla piattaforma del lungomare Faleria Jovaband Tributo a Jovanotti e a seguire dj set; in via Marina/via Ancona spettacolo di cabaret con Elisabetta Sabatini; sul lungomare Faleria Tributo ai Guns N’Roses e a seguire dj set. Mercatini in via Marina, sul lungomare Faleria, in via Principe Umberto e sul lungomare Trieste all’altezza della pineta. Bus navetta gratuiti per il trasporto dalle aree di sosta al lungomare ed estensione dell’orario della movida.