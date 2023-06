Matteo Di Pietro agli arresti domiciliari: lo youtuber di The Borderline è indagato per omicidio stradale per l'incidente a Casal Palocco

Matteo Di Pietro, lo youtuber del gruppo di The Borderline indagato per omicidio stradale per l'incidente di Casal Palocco in cui è morto un bimbo di 5 anni, è ora agli arresti domiciliari. Nell'incidente erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. Quella degli arresti domiciliari è una misura cautelare emessa dal gip in presenza di gravi indizi di colpevolezza e se la cautela è necessaria (in questo caso con ogni probabilità per timore di inquinamento delle prove o per pericolo di fuga).

La ricostruzione

Al momento la procura di Roma è al lavoro per la ricostruzione di quei momenti: la velocità della Lamborghini, l'analisi dei cellulari e la dinamica dell'incidente stesso.

L'obiettivo è chiarire se effettivamente fosse in ballo in quell'istante una "sfida" da postare sui social e sul canale Youtube dei The Borderline.

L'ipotesi

L’ipotesi è che Di Pietro, che si trovava alla guida della Lamborghini, procedesse a velocità sostenuta. Con lui c'erano altre quattro persone, tutte ascoltate come testimoni.