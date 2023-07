Elettra Lamborghini e il 'caso' delle protesi al lato B: «Dottore ignorante, ispeziona le mie chiappe quando vuoi»

È difficile essere Elettra Lamborghini in questi giorni, tra chi le continua a chiedere insistentemente se è incinta e chi la critica per essere troppo euforica durante i suoi balletti on stage e off stage. Ma la cantante ha sempre preferito ridere di tutte le critiche e andare avanti per la sua strada. Questa mattina, tuttavia, qualcosa sembra aver turbato la sua solita serenità e simpatia: un dottore su Instagram l'avrebbe accusata di avere delle protesi al lato B e lei non ha reagito per niente bene. Andiamo a vedere che cosa ha detto Elettra Lamborghini.

Elettra e il suo lato B

Elettra Lamborghini va molto fiera delle sue forme e del suo fisico che, con molto impegno e dedizione sta costruendo e allenando quotidianamente.

Ecco perché la cantante si è infuriata quando ha scoperto che un utente su Instagram che si dichiara dottore ha criticato il suo lato B, accusandola di avere delle protesi.

Elettra ha detto: «Questo qui è un rinco***onito. Menomale che è anche un dottore! Cosa non fareste per avere 4 minuti di popolarità. Ma quali protesi! Puoi ispezionare le mie chiappe quando vuoi, cafone ignorante! Non ho mai nascosto nulla»

La cantante ha pubblicato, inoltre un video in cui nuota, con il lato B in mostra per mostrare ai suoi follower che non ha nessuna protesi, anzi. «In questo periodo io sto da Dio, sia fisicamente che mentalmente» ha confessato, per poi tornare tra le braccia di suo marito, Afrojack.