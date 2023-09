Elettra Lamborghini, clinica detox per l'anniversario di matrimonio: «Non posso credere siano già passati 5 anni»

Elettra Lamborghini, qualche giorno fa, aveva avvisato i suoi follower su Instagram che sarebbe potuta essere più assente del solito per un motivo giustificato: si trova, infatti, insieme al marito, in una clinica detox in Svizzera. La coppia si è fatta questo regalo per il quinto anniversario di matrimonio ma anche perché aveva bisogno di un po' di relax dopo i vari impegni estivi: entrambi hanno suonato e si sono esibiti in varie città italiane ed europee. Elettra, nelle sue ultime storie Instagram, ha raccontato la sua "avventura" e, poi, ha riservato una dedica speciale al compagno.

Elettra Lamborghini si sta godendo il meritato riposo in mezzo alla natura conAfrojack e la sua cagnolina. La cantante conosceva già la clinica detox in cui si trova ora: qualche anno fa, infatti, aveva trascorso con il marito il primo anniversario di matrimonio e i due hanno deciso di replicare anche quest'anno.

Elettra, in una delle ultime storie pubblicate su Instagram, ha raccontato come sta procedendo il suo percorso benessere: «In questo posto si va in giro tutti costantemente in accappatoio e si beve tutti i giorni acqua e limone o brodi, che sono, poi, gli stessi che bevo anche a casa...

Facciamo pipì 30 volte al giorno».

Infine, Elettra Lamborghini ha pubblicato una foto insieme al marito Afrojack, al quale ha dedicato dolci parole: «Buon quinto anniversario di matrimonio amore! Non riesco a credere che il tempo sia passato così in fretta, sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta. I cinque anni più belli e felici della mia vita. Ho scelto questa foto perché credo rappresenti il fatto che per te ci sarò sempre, così come per il nostro amore che difenderò da tutte le tempeste. Ti amo e ti adoro».