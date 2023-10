Elettra Lamborghini, anniversario di matrimonio in Giappone: «Mattinata incredibile». Ecco il motivo

Innamorarsi di Tokyo. Accade più facilmente di quello che si crede. E lo sanno bene Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack, che hanno preso un volo per la metropoli del Giappone per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. La cantante sta aggiornando i suoi fan in merito al suo viaggio ogni giorno attraverso le sue Instagram stories e proprio nelle ultime ore, Elettra ha confessato di aver avuto «una mattinata incredibile». Ma andiamo a scoprire il motivo.

Elettra Lamborghini è stata rapita, ancora una volta, dalle atmosfere di Tokyo, dall'ordine e dalla raffinatezza di certe sue zone.

Relax e piacere non sono mancati. «Ho passato una mattinata incredibile, due ore di workout, sauna e idro mi sono rigenerata - ha scritto la cantante nelle sue Instagram stories -. Ora sono le dieci del mattino e sono più carica che mai».

Poi ha aggiunto: «Adesso siamo a Suzhou, ho dei bellissimi riconrdi con il mio papà qui. Il mio papà ha un hotel bellissimo qui a Suzhou e almeno 12 anni fa facemmo un itinerario io e lui per visitare gli hotel che avrebbe aperto in Asia. Ho davvero dei ricordi bellissimi».