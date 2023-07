Elettra Lamborghini è incinta? «Mi sento già mamma, ma bisogna avere buonsenso»

Elettra Lamborghini sta vivendo un'estate magica, tra date di concerti in giro per l'Italia con il suo tour e il relax al sole nella sua casa con piscina. Il suo matrimonio con il dj Afrojack prosegue a gonfie vele e la cantante trova sempre il modo per sostenere suo marito, anche se questo vuol dire guardare la diretta streaming dell'esibizione di Afrojack dal Tomorrowland (festival di musica elettronica), poco prima di salire sul palcoscenico.

La cantante è sposata da oltre un anno e sin da subito i fan hanno iniziato a chiederle, sempre più insistentemente, se fosse incinta o se avesse intenzione di avere figli. Elettra, ricevuta l'ennesima domanda, ha risposto forte e chiaro. Andiamo a vedere che cosa ha detto ai fan.

Elettra Lamborghini ha risposto all'ennesima domanda da parte di un follower che le chiedeva se fosse incinta, scrivendo: «Oh mio Dio ragazzi vi prego, basta! Che ossessione!! Io amo alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma anche se non ne ho uno e so che sarei una mamma meravigliosa.. proprio per questo non ne ho ancora uno... CHIAMASI buonsenso e responsabilità...i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo così alla ca**o di cane... peró vabbe ognuno fa ció che vuole...è un mondo di mer*a là fuori, quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare... tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ció vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere o che ci provano da anni, e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta...

Un figlio non fa di te una mamma...conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno...

Io spero in un mondo migliore perció vorró avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve.

Ve lo faró sapere quando verrà il momento, grazie!»

​

La risposta di Elettra è stata ritenuta molto matura dai fan che hanno promesso di essere più delicati con lei e di aspettare che sia proprio la cantante a fare l'annuncio, quando arriverà il momento. Per adesso, lei si concentra sulla sua carriera che sta andando alla grande.