Elettra Lamborghini, la dolce dedica di Afrojack: «Per la migliore moglie del mondo»

Elettra Lamborghini ha sempre dichiarato di essere molto innamorata del marito Afrojack, dj di fama internazionale con il quale fa coppia fissa da cinque anni e con cui è sposata da tre. La coppia, in questo momento, vive a Miami in Florida e la cantante viaggia spesso per tornare in Italia dalla sua famiglia. Tutto questo, però, non le pesa perché ha sempre detto di essere felice di supportare e sostenere il marito nelle sue scelte di vita e lavorative (proprio per queste ultime si sarebbero trasferiti negli Stati Uniti).

Afrojack, poi, è molto dolce nei confronti di Elettra e le dimostra il suo amore ogni giorno.

Così, è capitato anche nelle scorse ore: ecco cosa c'era scritto nel biglietto che il dj ha fatto trovare alla moglie.

La dedica di Afrojack a Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ama pubblicare foto e storie in compagnia del marito Afrojack ma le piace anche mostrare ai suoi fan quanto sia dolce il dj nei suoi confronti. Questa mattina, la cantante di "Pistolero" ha postato una storia in cui mostra il pensiero che le ha dedicato Afrojack: un mazzo di rose rosa, una polaroid con Elettra sorridente e, poi, un bigliettino. Il messaggio recitava: «Alla migliore moglie del mondo, ti amo». Elettra ha accompagnato la foto con qualche emoticon romantica.

Elettra Lamborghini su Afrojack

Nella sua intervista a Verissimo, Elettra Lamborghini aveva parlato così del marito Afrojack: «Che c*** posso avere avuto nella vita visto che sono riuscita a trovare una persona identica me? Spero viva il più lungo possibile, anche dopo la mia morte. Abbiamo la stessa anima, gli dico sempre: “Tu sei me, io sono te”. È proprio tenero».