Sabrina Ferilli outfit sportivo con colori autunnali: «L’estate è ancora con noi». Il commento di Mara Venier

Con l'arrivo della primavera ridurre il look all'essenziale è la scelta ideale per le donne. E lo sa bene Sabrina Ferilli che nelle ultime ore si è mostrata ai suoi fan sul suo profilo Instagram con un look autunnale perfetto per la comodità: una maglia basic marrone a maniche lunghe con un pantalone comodo beige e delle sneakers Adidas samba viola. Sabrina Ferilli è tra le donne over 50 che usano i social per mettersi in gioco e celebrare un'estetica non artefatta e naturale. L'attrice romana ama mostrare il lato più bello di sé, quello semplice e senza filtri. E lo ha fatto anche questa volta sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«L’estate è ancora con noi e con il nostro spirito».

Sono queste le parole che Sabrina Ferilli ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una foto al naturale che mette in mostra la semplicità dell'attrice romana grazie al suo comodo outfit. Anche Mara Venier ha scritto un commento a corredo del post pubblicato dell'attrice per sottolineare la sua bellezza. «Nessuno come te», ha scritto la conduttrice di Domenica In, con l'aggiunta di quattro cuori rossi.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post pubblicato da Sabrina Ferilli. «Non vedo l'ora di vederti sabato. Sei bellissima», ha scritto una fan. E ancora: «Sei meravigliosa qualsiasi cosa tu indossi».