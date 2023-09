Stefano De Martino a Belve, la rivelazione su Belen Rodriguez: «Il matrimonio non è finito per un tradimento»

Stefano De Martino super ospite a Belve. Colpaccio di Francesca Fagnani che torna stasera in tv con la prima puntata delle sue irriverenti interviste e come primo ospite parte con Stefano De Martino. Lui e la sua ormai ex Belen Rodriguez hanno riempito le pagine dei rotocalchi di gossip in tutte questa calda estate. Lei beccata con Elio, lui con Martina, ma quale è la verità?

Stefano de Martino a belve, la confessione su Belen

«Il mio matrimonio non è finito per un tradimento».

La Fagnani però lo mette all'angolo ricordandgoli che la showgirl argentina diverse volte ha detto che Stefano è tendente a tradire, così lui risponde: «Io non sono uno stinco di Santo, ma credo moto nell'esclusività dei sentimenti»

L'intervista

È un racconto ironico e intimo quello che il ballerino e conduttore Stefano De Martino concede a Belve. Sulla sua vita professionale, racconta dell’ambizione che lo muove e di una continua ricerca di nuove sfide: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto”. E all’idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, commenta: “È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”. La conversazione con Francesca Fagnani tocca diversi temi, compresa la sua infanzia a Torre Annunziata, prima del successo: “Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio”.