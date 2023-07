Porto San Giorgio, la brutta faccia della Notte Rosa: un accoltellato e una rissa macchiano lo spettacolo

PORTO SAN GIORGIO - Grande successo ma anche numerosi problemi sul fronte dell’ordine pubblico alla Notte Rosa di Porto San Giorgio.

L'allarme

L'allarme maggiore è scattato intorno alle 2.30 di notte quando ambulanza e automedica della Croce Azzurra si sono fatte strada per soccorrere un giovane accoltellato. Le prime cure all’interno di una chalet del lungomare centro ancora pieno di ragazzi che sono stati fatti uscire. Poco dopo, sempre sul lungomare, una violenta rissa con almeno due giovani che si sono allontanati insanguinati. Allerta anche per la presenza di alcuni ragazzi ubriachi. In corso le indagini per risalire all’accoltellatore.