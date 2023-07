PORTO SAN GIORGIO - Shopping sfrenato per la Notte Rosa di questa sera. Centro blindato per le auto. La polizia municipale rimarca che «sarà previsto traffico intenso sulla Statale. Si consiglia di limitare gli spostamenti e preferire percorsi alternativi». Gli eventi da oggi pomeriggio fino alle prime ore di domani.

Le zone



«Sono previsti inevitabili rallentamenti nelle vie adiacenti, in particolare lungo la Statale - rimarca ancora la polizia locale -.. Il tratto centrale del lungomare Gramsci sarà chiuso alla viabilità a partire dalle 12 di oggi. Dalle 20 sono poi previste chiusure nelle zone della manifestazione, da via Giordano Bruno al lungomare. Gli utentisono pertanto invitati a prestare attenzione ai divieti, a limitare gli spostamenti nelle ore della Notte Rosa e a preferire percorsi alternativi alla Statale, quali le strade collinari». A nord, dalle ore 18, sarà poi interdetta la circolazione dall’incrocio di via Marche con il lungomare in direzione nord, verso Lido di Fermo per altri eventi». «La Notte rosa è di tutta la città - dichiara a sua volta l’assessore al Commercio, Giam piero Marcattili -: penso che non sia solo dell’amministrazione che la accoglie ma di tutti, dei commercianti e di chi organizza. Prima di tutto deve essere un momento in cui Porto San Giorgio si stringe attorno a quest’amministrazione e agli stessi cittadini che saranno coinvolti, anche per qualche disagio inevitabile. L’evento può contare su un cartellone a 360 gradi che offre intrattenimento a partire dalle famiglie ai giovani».

Intrattenimento pensato per tutte le età, quello varato dalla direzione artistica di Giuseppe Nuciari e dall’organizzazione della Pro Loco di Porto San Giorgio. Il vero protagonista sarà il commercio, con sconti particolari e stand dei negozi che, come ogni anno, vengono esposti anche in strada per favorire gli acquisti mentre si percorrono le vie de centro, ammirati dall’intrattenimento per bambini e dagli artisti di strada su viale Cavallotti. Anche i commercianti di piazza Torino, come abbiamo rimarcato ieri, partecipano alla Notte Rosa con decorazioni rosa e sconti per tutta la giornata dopo essersi sentiti abbandonati dal Comune. Il lungomare e gli operatori si sono a loro volta allineati volentieri con l’iniziativa e ogni chalet ha pensato alla sua serata a tema, serata che culminerà con la musica e lo spettacolo presso la discoteca Le Gall con la cantante Gaia come ospite.



Le attrazioni



Ci sarà anche il minitour per la città in limousine - ovviamente rosa - che partirà dal fondo di viale Don Minzoni e farà un itinerario nella parte panoramica della città. Divertimento garantito con la Terapia latina in piazza Matteotti, danza hip hop davanti a Yogorino, danza del ventre in via Giordano Bruno, tango pole dance e pizzica in viale Don Minzoni, musica messicana de Los Maniachi davanti alla chiesa delle Anime Sante, in piazzetta Silenzi la musica dei Billy Balla Raggae e poi il dj set di Manuel Latini e Andrew dj, musica anni ‘80 a piazza delle Marine e molto altro ancora.