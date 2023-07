PORTO SAN GIORGIO - Notte Rosa, Porto San Giorgio balla. Musica dal vivo, intrattenimento, tanta danza ma soprattutto negozi aperti fino a tardi. Il sindaco Valerio Vesprini rimarca: «L’attrattiva più importante saranno gli sconti». La città, vestita di rosa, offrirà l’occasione perfetta per gli acquisti, visto che il 90% dei negozi sarà aperta fino a tardi e come ogni anno concorrerà per la vetrina più bella. Il Comune ha preventivato una spesa di circa 10mila euro per sostenere le spese organizzative da parte della Pro Loco che ha fortemente voluto la direzione artistica di Giuseppe Nuciari.



La stagione



Altro evento fra i più caratterizzanti di Porto San Giorgio, come lo ha presentato ieri Vesprini: «Una delle manifestazioni che dà respiro a tutti i settori commerciali, con shopping, sconti e balli per le vie. C’è stato un passaggio di consegne, dalla Confcommercio alla Pro Loco che dovrebbe essere il braccio armato dell’amministrazione. Un grazie ai Comuni di Fermo e Montegranaro che ci hanno prestato alcune attrezzature». L’evento di punta di luglio sarà il frutto di un’organizzazione a più mani tra comune e assessorati, come rimarcato dall’assessore al Commercio, Giampiero Marcattili: «I veri protagonisti saranno gli operatori commerciali che hanno risposto in tutte le edizioni. Con la musica una serata a 360 gradi. Quest’anno coinvolgeremo anche la parte a sud della città, dove si sta svolgendo Porto San Giorgio Village e per l’occasione ci sarà un intrattenimento sulla piazza del Mosaico. In centro ci saranno uno o più punti musicali per finire sul lungomare, incentrato da nord a sud». Il fautore di altri format di successo, Nuciari, si è ispirato a «un’idea di movimento e coinvolgimento della città, legato molto alla musica, al ballo e alla danza negli spettacoli principali. Non avremo grossi nomi ma tanti nomi messi insieme che daranno l’immagine di una città molto viva e piacevole con diversi generi musicali». Dalla Terapia Latina in piazza Matteotti, per un viaggio in musica nel Sudamerica, alle coreografie Hip hop davanti a Yogorino, lungo viale Buozzi ci sarà il villaggio dei bambini e un’installazione di realtà virtuale, in via Giordano Bruno la danza del ventre e le farfalle luminose e davanti alla chiesa delle Anime Sante ci sarà la musica messicana. Per la parte itinerante, ci saranno 3 gruppi di musica brasiliana che gireranno per la città. Pole dance, pizzica e casa del tango su via Roma, per finire con Billy Balla Reggae in piazzetta Silenzi.



Il cibo



Ci sarà una postazione di street food a Bambinopoli, da dove partirà il pulmino “Fatti un giro dj”. Su via Gentili, via Mazzini e viale Cavallotti ci saranno spettacoli organizzati direttamente dai commercianti con circensi e artisti di strada. Ogni chalet proporrà un evento e sul lungomare ci sarà il mercatino dell’Ataf. In chiusura, la presidente della Pro Loco, Giorgia Squarcia, ha ricordato: «Per la prima volta abbiamo l’onore di organizzare questa festa. Mi è piaciuta l’energia messa da Nuciari, dai commercianti e dagli chalet, da Roberto Baldassarri per le decorazioni. È questo lo spirito della Pro Loco, un gruppo unito per il bene della città».