PORTO SAN GIORGIO - Commercio in rosa per la notte più colorata dell’anno. Decima edizione per Notte Rosa Revolution della Confcommercio, organizzata per sabato 23 in collaborazione con Comune e operatori. Madrine dell’evento Le Donatella, direttamente da Le Gall. Tutti collaborano per la notte più lunga dell’anno, anche discoteche e chalet, dove - in via del tutto straordinaria - la musica resterà fino alle 4 di mattina.

La mobilitazione

Commercianti in prima linea, lieti di collaborare e di allestire le vetrine in lizza per essere premiate. Decisivo anche il contributo dell’Ataf: «Il cartellone estivo non può prescindere dalla Notte Rosa - sottolinea Gianluca Vecchi -. Noi ci crediamo e organizziamo la mostra mercato sul lungomare come tutti gli anni». «Benvenuti al miracolo - dice la responsabile di Confcommercio Marche Centrali Maria Teresa Scriboni, lasciando intendere che l’organizzazione non era scontata -. La Notte Rosa era l’evento clou di Porto San Giorgio. Rimettere su un’iniziativa analoga, era quasi proibitivo. Qualche titubanza sulle tempistiche c’è stata, ma l’assessore Giampiero Marcattili è estimatore delle cose impossibili e quindi la Notte Rosa si fa». La manifestazione più importante sarà in piazza Matteotti con il Family Show, spettacolo con più di 40 cambi d’abito che unisce la musica alla danza allo spettacolo interattivo, proiettato sulle facciate dei palazzi. Sempre in piazza Matteotti Babylandia con i gonfiabili, tantissimi punti musicali e il circo su viale Cavallotti, la Taranta rosa in piazza delle Marine. Musica live a Castel San Giorgio.

Le bancarelle

Da via Oberdan al lungomare il mercatino con dj set in piazza Silenzi. Musica tra via Simonetti e via Gentili. «La mission della Notte Rosa - riprende la Scriboni - vede un nuovo modo d’intendere commercio e turismo che ora sono legate all’esperienza e all’emotività. Si parte dal turismo esperienziale e ora anche il commercio è esperienziale. Tutto quello che tocca l’emotività delle persone ha successo. Il negozio riesce attraverso il linguaggio del corpo degli addetti, la vetrina, i colori, legandosi con un’altra attività della città, ad avere successo così come il turismo». La Notte Rosa è un evento che «unisce le emozioni dello stare insieme e del vivere la città, coinvolgendo la persona a fare shopping in uno stato d’animo più creativo, più predisposto all’offerta di vendita. La mission va calibrata in questa percezione esperienziale.

Il Comune

Soddisfatto l’assessore al commercio Marcattili: «In pochi giorni siamo riusciti a riprendere in mano la Notte Rosa. Quando hai una data prestabilita o ti fermi o vai avanti. Abbiamo deciso di andare avanti. Ringrazio l’Ataf, l’associazione Sirio per la logistica e tutto il tessuto commerciale che arricchirà questa festa e la farà crescere grazie alla partecipazione. Meritevole anche la sfilata Moda e motori che si terrà a Bambinopoli organizzata dal Campe». «Finalmente Notte Rosa. È la manifestazione - chiosa il sindaco, Valerio Vesprini - più caratterizzante e più sentita dai commercianti perché funziona bene. Tutti sono disposti a mettersi in gioco. Per l’anno prossimo ci auguriamo una Notte Rosa ancora più ricca».