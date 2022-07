Notte Rosa, Patty Pravo in concerto gratuito a Cattolica. Ecco chi suona a Rimini e Riccione: il programma completo

RIMINI - La notte è rosa nella riviera romagnola, la notte è d'oro con Patty Pravo in concerto gratuito stasera a Cattolica con il suo “Minaccia Bionda Tour”. Pensiero stupendo: Nicoletta Strambelli, per tutti Patty Pravo, farà ballare ed emozionare, alle 21, in piazza Primo Maggio. La grande interprete della canzone italiana, in piena libertà si racconterà fra musica e parole. Successi, ricordi e aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti, con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli.

Elrow a Rimini

Sul palco della Rimini Beach Arena ci sarà invece elrow (scritto rigorosamente minuscolo). Nato nel 2010 a Barcellona, elrow negli anni è divenuto uno spettacolo unico, che va in scena in tutto il mondo, concepito come un vero e proprio festival con musica, allestimenti e scenografie che lo rendono ogni volta diverso da se stesso. L’artista spagnolo approda per la prima a volta a Rimini, nella versione El Bosque Encantado: un bosco colorato e intenso, dove il pubblico sarà in compagnia di elfi, farfalle e della miglior musica elettronica, la stessa che elrow porta sempre con sé da Ibiza e Las Vegas.

The Kolors a Comacchio

Sempre stasera, a Comacchio, la Notte Rosa prosegue con altri importanti nomi del panorama musicale italiano come i The Kolors che, alle 22, saliranno sul palco del Lido delle Nazioni (in viale Jugoslavia). Durante la Notte Rosa per omaggiare Franco Battiato a poco più di un anno dalla sua scomparsa, il Ravenna Festival presenta alle 21 la “Messa arcaica” e “Canzoni mistiche” sul palco del Pala de Andrè (v.le Europa 1) dove si esibiranno alcuni dei più stretti collaboratori e amici che hanno lavorato al fianco del grande cantautore, come Juri Camisasca, Alice e Simone Cristicchi (per info e acquisto biglietti ravennafestival.org). La replica a Rimini domenica in occasione della Sagra Musicale Malatestiana. Anche Ferrara presente stasera: in una location d’eccezione e di grande fascino storico, il Giardino della Certosa monumentale, l’Orchestra Città di Ferrara e il Coro Polifonico Santo Spirito si esibiranno al tramonto nel concerto “Mozart, le donne, gli amori”.

Stasera anche il Tim Summer Hits in piazzale Fellini

Intanto a Rimini prosegue per la seconda serata la Tim Summer Hits di Rai2 con Andrea Delogu e Stefano De Martino. Stasera sul palco di piazzale Fellini a partire dalle 21 saliranno alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana ed internazionale: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Blanco, Bob Sinclair, Clementino, Emis Skilla, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Ghali, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Sam Ryder, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote – a cui si aggiunge Achille Lauro.

L'alba con Marina Rei e Raphael Gualazzi

Alle prime luci dell’alba di domenica 3, la Notte Rosa si avvia alla conclusione, fino al tramonto si alterneranno eventi ed iniziative dedicate alla musica ma anche al benessere. Si segnala a Riccione Marina Rei si esibirà all’interno della rassegna “Albe in controluce” alle 5.15, (bagni 18, 19 e 20) mentre a Rimini sulla spiaggia di Riminiterme (v.le Principe di Piemonte, 56) Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi suoneranno insieme a importanti jazzisti italiani e all’Orchestra Rimini Classica un repertorio di sonorità particolarmente emozionanti e in sintonia con l’atmosfera dell’alba. Sempre a Rimini al RockIsland (che per il weekend della Notte Rosa si trasforma in RoseIsland) alle 5.32 saluto all’alba con colazione all’Isola delle Rose con yoga, frutta, bomboloni e cappuccini.

Anche Ferrara sarà teatro dell’alba in rosa. Alla Certosa Monumentale “Alba di suoni”, il quartetto di sassofoni del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, alle 6.00 si esibirà in un concerto informale nel Giardino della Certosa. Sempre in provincia di Ferrara, a Codigoro, Musica e Parole all’Alba a cura di Kontemp Musik di Mezzogoro e Letture di Milena Medici del gruppo Gad Amici del Teatro.

