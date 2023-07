La pubblicità migliore è lo sguardo dei bambini a fine giornata. Stravolto. Perso nel vuoto. Cottura estrema da divertimento vero, fisico, sudato, emozionante. Quello che ti fa addormentare felice un secondo dopo che papà e mamma ti hanno depositato sul sedile posteriore dell’auto per fare ritorno a casa. È la cartolina che descrive cosa vuol dire passare una giornata a Mirabilandia (anche se una giornata non basta per vedere e provare tutto) e di quanto siano trasversalmente coinvolgenti le sue 42 attrazioni divise in 6 aree tematiche spalmate in 850.000 mq (nota di merito: il parco è grande quanto pulito). Lo conferma l’età dei clienti: di ogni tipo. Nell’epoca social-virtuale, di youtube e videogame, Mirabilandia, con i suoi mondi fantastici, è il baluardo del ritorno al divertimento reale, vero, esperienziale e sicuro in tutti i sensi. Perché pur trovandosi in una delle zone alluvionate della Romagna non ha subito danni ed è perfettamente funzionante a conferma che si tratta di un parco divertimenti - il più grande d’Italia - realizzato a regola d’arte. Inoltre dà lavoro a circa 850 ragazzi del posto che, questo sì, incarnano la Romagna che tiene botta, quel misto di gentilezza e resilienza calata in una cittadella con attrazioni e spettacoli da Guinness dei primati.

Uno degli spettacoli notturni di Mirabilandia: così Peter Pan vola sull'acqua





Gli spettacoli



Imperdibile “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d’Europa. Tutto da vedere anche lo spettacolo notturno sull’acqua ispirato a Peter Pan, grande successo per quello terminato lo scorso 4 giugno del Mago Casanova. Accanto a Mirabilandia da ventanni c’è poi Mirabeach, maxi parco acquatico in stile caraibico (resterà aperto fino al 3 settembre) con 6 maxi scivoli, una torre per bambini, un’esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq. Anche la programmazione eventi procede a gonfie vele. Il prossimo appuntamento è la 18esima edizione della Notte Rosa con l’evento esclusivo “Pink Fluid” firmato Claudio Cecchetto. Segnatevi la data: sabato 8 luglio, speciali djset a cura di Jody e Leonardo Cecchetto e i dj e i vocalist del Samsara di Riccione. I primi 1000 diciottenni che si presenteranno al Parco, riceveranno in omaggio l’esclusiva t-shirt limited edition dell’evento. Dalle 17 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso - a soli 9,90 euro.



Percorsi didattici e MiraLis



«Quest’anno - spiega il direttore Riccardo Capo - abbiamo potuto riavviare i percorsi didattici con 20mila studenti, dalle elementari alle superiori, seguiti da un tutor che spiega dal punto di vista tecnico come funziona il parco (che apre prima di Pasqua e chiude dopo Halloween, ndr). Mirabilandia non ha avuto nessun tipo di problemi con l’alluvione: abbiamo tenuto chiuso solo un weekend per un motivo etico, per permettere ai nostri lavoratori di stare a casa con le famiglie. Inoltre siamo attenti all’inclusività. L’anno scorso abbiamo ricevuto un premio per un progetto mondiale per i non vedenti, quest’anno abbiamo avviato il progetto MiraLis per rendere il parco più accessibile a chi ha disabilità uditive».

Da Mtv alle Vinx

Dopo il primo MTV Push Italia Live con Samara Tramontana, speaker di RDS Next e giovane TikToker, Elasi, Imen Siar, Claudym e special guest Gaia, sabato 8 luglio sarà di scena la Notte Rosa “Pink Fluid” firmata da Claudio Cecchetto. Dal 12 al 16 luglio il Parco festeggerà in anteprima l’uscita del nuovo film di Paramount Pictures Tartarughe Ninja: Caos Mutante (nelle sale dal 30 agosto con Eagle Pictures). In Piazza della Fama verrà allestita una special room all’interno della quale, grazie a delle telecamere di ultima generazione e nuove tecnologie 3D, ci si ritroverà completamente immersi nel mondo delle tartarughe più famose del mondo. Ancora, l’esclusivo RDS Summer Party sabato 29 luglio per festeggiare i 31 anni di Mirabilandia. Dal 12 al 15 agosto l’immancabile Summer Horror Festival e, sabato 26 agosto, special live di Tutti Pazzi per Mirabilandia con Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz di RDS 100% Grandi Successi. Per i più piccoli, appuntamento sabato 9 settembre con il Winx Fairy Day.