Linus chiama “fesso” Cecchetto, il figlio Jody lo difende: «Radio Deejay esiste grazie a mio padre»

Jody Cecchetto difende il padre Claudio. Il giovane conduttore, che ha appena concluso la sua esperienza a RTL 102.5, non ha apprezzato il commento che alcuni giorni fa era stato fatto in seguito alla messa in onda del documentario Rai People from Cecchetto. Claudio Cecchetto era stato aprostrofato come “fesso” da Linus in diretta su Radio Deejay.

«Caro Pasquale, ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto qualcosa di “pochissimo interessante”. Ma la parte che più mi è dispiaciuto sentire è stata proprio la parte del “fesso” perché, come hai detto tu, quel fesso “è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay”. Anche solo per questo, senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra». Jody Cecchetto, 29 anni, il primogenito di Claudio Cecchetto si affida ai social per una lunga dichiarazione d’amore al padre con un video contro Linus, voce storica nonchè direttore di Radio Deejay. Ad aprire il filmato, è lo spezzone di una puntata di Deejay chiama Italia andata in onda il 21 dicembre nella quale Linus e Nicola Savino commentavano gli ascolti di People from Cecchetto , il documentario trasmesso la sera precedente su Rai Uno dedicato al talent scout che ha scoperto personaggi come Jovanotti e Fiorello, fondato Radio Deejay e Radio Capital, condotto Festival di Sanremo e Festivalbar.

Gli ascolti non hanno premiato lo speciale e, in diretta da via Massena, Linus con il solito tono scanzonato aveva detto: «Malissimo Rai Uno, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante». Alla replica di Savino: «Quanto sei fesso», lui aveva ribadito: «Eh no, quanto è fesso quello».

Jody ha poi citato lo stesso Linus che in un video diceva, parlando proprio di Claudio Cecchetto: «La persona grazie alla quale fondamentalmente voi siete lì ed esiste Radio Deejay» e lo commenta dicendo: «Anche solo per questo senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra». Linus ha sua volta ha commentato il video a lui rivolto e, infatti, sotto al post di Jody Cecchetto si legge: «Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto».

Al Corriere della Seera Jody Cecchetto ha poi dichiarato: « Mio padre mi ha ringraziato, non se lo aspettava. Non sono intervenuto prima perché non volevo creare polemiche nei giorni di festa, ma da figlio ci sono rimasto male. Non so e non conosco le cose che sono successe tra lui e mio padre, ma quella di Linus mi è sembrata un’uscita infelice e da figlio lo volevo dire».