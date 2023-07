PORTO SAN GIORGIO - Arrivano nuovi parcheggi mentre la stagione balneare entra nel clou. Una boccata d’ossigeno, soprattutto per i non residenti, in cerca di stalli durante il weekend di mare. La prima vera necessità che viene a crearsi in città, con l’avvento dell’estate e un numero di presenze triplicato, visto e considerato che la città è meta sì di turisti ma soprattutto di quel turismo di prossimità che scende a valle dall’entroterra, principalmente durante i weekend, il pubblico che poi è lo stesso che riempie il lungomare in occasione di manifestazioni come Pro Loco in festa.

APPROFONDIMENTI IL CASO Macerata, lo sfogo dei residenti: «Eventi, cantieri e dehors, in centro è caos sosta e viabilità»



Il piano



L’amministrazione Vesprini, insediatasi un anno fa, è ben conscia di questa problematica e di quello che resta un gap da colmare e una priorità su cui puntare anche in futuro, cercando soluzioni sul lungo periodo che non vengano affidate solo al benestare del privato. Altrimenti il rischio reale è che i terreni a uso parcheggio diventino “merce di scambio”. Sarebbe più auspicabile, reperire - o acquisire - aree da rendere pubbliche da mettere a disposizione degli automobilisti. Come aveva detto il sindaco Valerio Vesprini la città non può prescindere da un piano parcheggi: «Anche in futuro, tutti i nostri sforzi dovranno concentrarsi sull’individuazione e realizzazione di nuovi parcheggi perché anche il nuovo piano viario non può prescindere dal reperimento di nuove aree».

Intanto, dopo una breve concertazione, l’amministrazione è riuscita a portare a casa un’area parcheggi a nord, all’incrocio tra via Castelfidardo e viale Cavallotti che non è grandissima ma assolve la sua funzione, con una settantina di posti auto - forse qualcuno in meno - in circa mille metri quadrati. Buone notizie anche a sud, con l’apertura del parcheggio del porto con circa 250 posti. Nei giorni scorsi, il fatto che l’erba fosse stata tagliata e la comparsa di una transenna all’ingresso, lasciava ben sperare. L’apertura dell’area, della quale già da ieri mattina i clienti degli chalet, ristoranti e spiagge hanno potuto beneficiare, è il frutto dell’intesa avvenuta tra la proprietà del porto e l’Ataf, tra i quali erano in corso negoziazioni da settimane. Come in questo caso si tratta di reperire parcheggi in più, in quantità e in aree strategiche della città e collegabili al centro. Resta invece l’incognita a nord, sebbene l’erba alta non lasci dubbi e lasci pensare che - almeno per quest’anno - l’area non verrà aperta dal privato che ne dispone. Già di prima mattina si fa fatica a trovare parcheggio ed i primi a lamentarsene sono gli stessi balneari, per non parlare dei parcheggi di fortuna da parte dei fornitori che spesso finiscono per invadere la ciclabile.



Il futuro



Nel futuro neanche troppo a lungo termine della città, ci sono dei progetti che potranno avere come conseguenza secondaria anche il reperimento di parcheggi ulteriori, come ad esempio quando si inizierà a parlare, sul serio, della riqualificazione dell’ex Cossiri, alle porte della città, ma anche con il progetto dell’area ex Branella a nord, per la quale la progettazione è partita, compresa la rotatoria che dovrebbe essere realizzata. Di sicuro saranno necessari alcuni anni prima di arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissati.