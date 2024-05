​PORTO SAN GIORGIO Lavori al porto, al via una prima fase d'intervento sulla profondità del canale. «È iniziato lo spostamento delle sabbie - rimarca il sindaco Valerio Vesprini - per la stagione estiva, un procedimento che proseguirà dopo l'estate, con il ripascimento dell'arenile». Il lavoro che è in corso d'opera al porto riguarda esclusivamente lo spostamento delle sabbie e non ha niente a che vedere con il dragaggio che in questo periodo non si sarebbe neanche potuto fare, vista l'imminente stagione estiva.

Le fasi

«Continueremo con l'intervento per il ripascimento - dice - per permettere la navigabilità del canale. Almeno quest'anno, così come è stato fatto l'anno scorso, avremo la giusta profondità minima idonea per far sì che il canale sia transitabile dalle varie imbarcazioni. Attualmente, l'intervento in corso non è il dragaggio ma lo spostamento delle sabbie. Faremo il ripascimento dopo l'estate, in base ad un progetto che verrà approvato in giunta, attraverso il quale i sedimenti verranno ricollocati sull'arenile. Il lavoro attuale durerà circa 10 giorni. È stato possibile grazie a fondi regionali che fanno parte di un finanziamento ottenuto di 800mila euro totali».

Il quadro

Per il completamento del lavoro se ne riparlerà dunque a settembre, quando la stagione balneare sarà terminata e prima del tempo proibitivo della stagione autunnale. Quello che è importante sottolineare è che questo tipo d'intervento è propedeutico a dare la possibilità di navigare in sicurezza. In passato il porto ha subito diverse battute d'arresto proprio a causa dell'insabbiamento dell'imboccatura, motivo per il quale diverse imbarcazioni sono rimaste incagliate sul fondale. Ci sono stati anche periodi in cui le barche di dimensioni più grandi, si sono viste costrette a rientrare nei porti limitrofi per dei lunghi periodi, vista l'impossibilità di usufruire dell'infrastruttura di Porto San Giorgio. Le risorse programmate ed i finanziamenti ingenti, ottenuti negli ultimi anni, stanno cercando di mettere fine a questa situazione con l'obiettivo di avere un'infrastruttura all'altezza della situazione e del settore commerciale che ospita.

L’accesso

Per quanto riguarda la zona, chiuso anche l’accesso al ponte sull’Ete Vivo come riferiamo nell’articolo accanto. Tutta la zona è ricca di cantieri, considerando anche quelli per il lungomare sud. Nei primi giorni di caldo si è riempita di turisti in bicicletta per ora costretti quindi a bypassare prima i lavori sul lungomare e poi anche il ponte. Comunque la chiusura di quest’ultimo è di breve durata.